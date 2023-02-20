https://sputnik-georgia.ru/20230220/svobodu-mishe---storonniki-eks-prezidenta-gruzii-vnov-protestuyut-275055901.html
Сторонники Саакашвили вновь протестуют в Тбилиси
Сторонники Саакашвили вновь протестуют в Тбилиси
Акция началась около здания администрации правительства и продолжилась около офиса правящей партии 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T18:18+0400
2023-02-20T18:18+0400
2023-02-20T18:48+0400
грузия
политика
тбилиси
михаил саакашвили
леван хабеишвили
ника мелия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275055722_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ba5a32a766e57355004d2879364512c0.jpg
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Акция с требованием отправить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу проходит в эти минуты в Тбилиси. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья.Изначально сторонники и члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" собрались у здания администрации правительства в центре Тбилиси. На акцию пришел и новый лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, который возглавил оппозиционную партию 6 февраля. Вскоре после того, как Хабеишвили стал новым лидером "Нацдвижения", к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить своего основателя Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Однако, несмотря на призывы Хабеишвили, эти акции были малочисленными. К сегодняшней акции присоединился и бывший председатель "Национального движения" Ника Мелия. По его словам, многие с удовольствием бы пришли на акцию, но не делают этого по разным причинам. "Разрушенные мосты нужно восстанавливать, необходима консолидация. К сожалению, идейное единство за последние месяцы из-за разных процессов пошатнулось. Я считаю, что парламентская деятельность, но только активная деятельность, важна. Важно и там создавать дискомфорт властям, и параллельно никто никого не ограничивает, в тех же уличных демонстрациях", - заявил Мелия. На акции присутствовала и мать Саакашвили – Гиули Аласания, которая выразила недовольство временем ее проведения. "Очень хорошо, что акция была назначена и проводится по миру. Единственное, время подобрано ненадлежащее, поскольку сегодня понедельник и рабочее время", - заявила Аласания журналистам. Собравшиеся на акции устроили шествие к главному офису правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", где запланировано заседание парламентского большинства. По дороге протестующие на фоне барабанной дроби скандировали "Свободу Мише!" и несли перед собой плакат с аналогичной надписью. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". "Мы должны похоронить эту мумию с почетом" – оппозиционер о "Национальном движении">>Его адвокаты пытаются добиться отсрочки или отмены наказания, опираясь на поставленные ему диагнозы. Специальная пенитенциарная служба отрицает тяжелое состояние экс-президента, Минюст Грузии и директор клиники "Вивамеди" утверждают, что проблемы со здоровьем Саакашвили связаны с его отказом от нормального питания.Защита настаивала на том, что экс-президент физически не может есть. По словам приглашенных ими экспертов, у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Дело об отсрочке или отмене наказания в ближайшее время рассмотрит Тбилисский апелляционный суд.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275055722_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c66620c6de0559930e90c39943ec2f97.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, тбилиси, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ника мелия, новости
грузия, политика, тбилиси, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ника мелия, новости
Сторонники Саакашвили вновь протестуют в Тбилиси
18:18 20.02.2023 (обновлено: 18:48 20.02.2023)
Акция началась около здания администрации правительства и продолжилась около офиса правящей партии
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Акция с требованием отправить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу проходит в эти минуты в Тбилиси.
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья.
Изначально сторонники и члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" собрались у здания администрации правительства в центре Тбилиси. На акцию пришел и новый лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, который возглавил оппозиционную партию 6 февраля.
"Протест в обществе, среди народа, существует. Просто грузинский народ должен верить, что мы будем бороться до победного. Поэтому в ближайший период акции, безусловно, продолжатся в каждом городе, в каждом районе", - заявил Хабеишвили журналистам.
Вскоре после того, как Хабеишвили стал новым лидером "Нацдвижения", к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить своего основателя Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Однако, несмотря на призывы Хабеишвили, эти акции были малочисленными.
К сегодняшней акции присоединился и бывший председатель "Национального движения" Ника Мелия. По его словам, многие с удовольствием бы пришли на акцию, но не делают этого по разным причинам.
"Разрушенные мосты нужно восстанавливать, необходима консолидация. К сожалению, идейное единство за последние месяцы из-за разных процессов пошатнулось. Я считаю, что парламентская деятельность, но только активная деятельность, важна. Важно и там создавать дискомфорт властям, и параллельно никто никого не ограничивает, в тех же уличных демонстрациях", - заявил Мелия.
На акции присутствовала и мать Саакашвили – Гиули Аласания, которая выразила недовольство временем ее проведения.
"Очень хорошо, что акция была назначена и проводится по миру. Единственное, время подобрано ненадлежащее, поскольку сегодня понедельник и рабочее время", - заявила Аласания журналистам.
Собравшиеся на акции устроили шествие к главному офису правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", где запланировано заседание парламентского большинства.
По дороге протестующие на фоне барабанной дроби скандировали "Свободу Мише!" и несли перед собой плакат с аналогичной надписью.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Его адвокаты пытаются добиться отсрочки или отмены наказания, опираясь на поставленные ему диагнозы. Специальная пенитенциарная служба отрицает тяжелое состояние экс-президента, Минюст Грузии и директор клиники "Вивамеди" утверждают, что проблемы со здоровьем Саакашвили связаны с его отказом от нормального питания.
Защита настаивала на том, что экс-президент физически не может есть. По словам приглашенных ими экспертов, у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Дело об отсрочке или отмене наказания в ближайшее время рассмотрит Тбилисский апелляционный суд.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.