https://sputnik-georgia.ru/20230220/svobodu-mishe---storonniki-eks-prezidenta-gruzii-vnov-protestuyut-275055901.html

Сторонники Саакашвили вновь протестуют в Тбилиси

Сторонники Саакашвили вновь протестуют в Тбилиси

Акция началась около здания администрации правительства и продолжилась около офиса правящей партии 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T18:18+0400

2023-02-20T18:18+0400

2023-02-20T18:48+0400

грузия

политика

тбилиси

михаил саакашвили

леван хабеишвили

ника мелия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275055722_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ba5a32a766e57355004d2879364512c0.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Акция с требованием отправить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу проходит в эти минуты в Тбилиси. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья.Изначально сторонники и члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" собрались у здания администрации правительства в центре Тбилиси. На акцию пришел и новый лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, который возглавил оппозиционную партию 6 февраля. Вскоре после того, как Хабеишвили стал новым лидером "Нацдвижения", к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить своего основателя Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Однако, несмотря на призывы Хабеишвили, эти акции были малочисленными. К сегодняшней акции присоединился и бывший председатель "Национального движения" Ника Мелия. По его словам, многие с удовольствием бы пришли на акцию, но не делают этого по разным причинам. "Разрушенные мосты нужно восстанавливать, необходима консолидация. К сожалению, идейное единство за последние месяцы из-за разных процессов пошатнулось. Я считаю, что парламентская деятельность, но только активная деятельность, важна. Важно и там создавать дискомфорт властям, и параллельно никто никого не ограничивает, в тех же уличных демонстрациях", - заявил Мелия. На акции присутствовала и мать Саакашвили – Гиули Аласания, которая выразила недовольство временем ее проведения. "Очень хорошо, что акция была назначена и проводится по миру. Единственное, время подобрано ненадлежащее, поскольку сегодня понедельник и рабочее время", - заявила Аласания журналистам. Собравшиеся на акции устроили шествие к главному офису правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", где запланировано заседание парламентского большинства. По дороге протестующие на фоне барабанной дроби скандировали "Свободу Мише!" и несли перед собой плакат с аналогичной надписью. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". "Мы должны похоронить эту мумию с почетом" – оппозиционер о "Национальном движении">>Его адвокаты пытаются добиться отсрочки или отмены наказания, опираясь на поставленные ему диагнозы. Специальная пенитенциарная служба отрицает тяжелое состояние экс-президента, Минюст Грузии и директор клиники "Вивамеди" утверждают, что проблемы со здоровьем Саакашвили связаны с его отказом от нормального питания.Защита настаивала на том, что экс-президент физически не может есть. По словам приглашенных ими экспертов, у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Дело об отсрочке или отмене наказания в ближайшее время рассмотрит Тбилисский апелляционный суд.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, тбилиси, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ника мелия, новости