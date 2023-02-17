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"Мы должны похоронить эту мумию с почетом" – оппозиционер о "Национальном движении"
"Мы должны похоронить эту мумию с почетом" – оппозиционер о "Национальном движении"
До выборов 2024 года "Национального движение" должно быть уничтожено, убежден политик 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T13:03+0400
2023-02-17T13:03+0400
2023-02-17T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. От крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" осталась лишь мумия, которую нужно похоронить с почетом, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. "Нацдвижение" проводит акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Несмотря на многочисленные призывы нового лидера ЕНД Левана Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось. По словам оппозиционера, никто не верит в то, что Саакашвили убивают и пытают в тюрьме. "Саакашвили сам рискует собственным здоровьем. Он борец, просто он в тюрьме и борется оттуда", – отметил Хвичия. Оппозиционер считает, что "Грузинскую мечту" устраивает выпустить Саакашвили на свободу, и они все для этого сделают, чтобы спасти от уничтожения "Нацдвижение", из которого создан образ врага. Оппозиционер назвал Мерабишвили карикатурой и посоветовал сидеть дома>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема состояния пациента – отказ от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, яго хвичия, леван хабеишвили, грузинская мечта, тбилисский городской суд
новости, грузия, политика, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, яго хвичия, леван хабеишвили, грузинская мечта, тбилисский городской суд
"Мы должны похоронить эту мумию с почетом" – оппозиционер о "Национальном движении"
13:03 17.02.2023 (обновлено: 13:45 17.02.2023)
До выборов 2024 года "Национального движение" должно быть уничтожено, убежден политик
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. От крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" осталась лишь мумия, которую нужно похоронить с почетом, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
"Нацдвижение" проводит акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Несмотря на многочисленные призывы нового лидера ЕНД Левана Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось.
"До выборов 2024 года "Национального движение" должно быть уничтожено. И сейчас от нее ничего не осталось, все это мумия "Национального движения" и мы должны похоронить эту мумию с почетом", – заявил Хвичия в эфире телеканала PalitraNews.
По словам оппозиционера, никто не верит в то, что Саакашвили убивают и пытают в тюрьме.
"Саакашвили сам рискует собственным здоровьем. Он борец, просто он в тюрьме и борется оттуда", – отметил Хвичия.
Оппозиционер считает, что "Грузинскую мечту" устраивает выпустить Саакашвили на свободу, и они все для этого сделают, чтобы спасти от уничтожения "Нацдвижение", из которого создан образ врага.
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема состояния пациента – отказ от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.