https://sputnik-georgia.ru/20230217/my-dolzhny-pokhoronit-etu-mumiyu-s-pochetom---oppozitsioner-o-natsionalnom-dvizhenii-274963511.html

"Мы должны похоронить эту мумию с почетом" – оппозиционер о "Национальном движении"

"Мы должны похоронить эту мумию с почетом" – оппозиционер о "Национальном движении"

До выборов 2024 года "Национального движение" должно быть уничтожено, убежден политик 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T13:03+0400

2023-02-17T13:03+0400

2023-02-17T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. От крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" осталась лишь мумия, которую нужно похоронить с почетом, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. "Нацдвижение" проводит акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Несмотря на многочисленные призывы нового лидера ЕНД Левана Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось. По словам оппозиционера, никто не верит в то, что Саакашвили убивают и пытают в тюрьме. "Саакашвили сам рискует собственным здоровьем. Он борец, просто он в тюрьме и борется оттуда", – отметил Хвичия. Оппозиционер считает, что "Грузинскую мечту" устраивает выпустить Саакашвили на свободу, и они все для этого сделают, чтобы спасти от уничтожения "Нацдвижение", из которого создан образ врага. Оппозиционер назвал Мерабишвили карикатурой и посоветовал сидеть дома>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема состояния пациента – отказ от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, яго хвичия, леван хабеишвили, грузинская мечта, тбилисский городской суд