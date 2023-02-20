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В высокогорной Аджарии снят специальный режим движения автотранспорта
В высокогорной Аджарии снят специальный режим движения автотранспорта
Из-за погодных условий на дорогах в регионах Грузии вводят ограничения для автомобилистов 20.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-20T16:36+0400
2023-02-20T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Специальный режим движения автотранспорта снят на участке Кеда-Хуло (Аджария), сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 38-88 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе. В Грузии активно очищают дороги от снега – движение на некоторых участках восстановлено>>На данном участке дороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта специальный режим движения с использованием противоскользящих цепей снят после проведения работ по очистке снега. Из-за сложных метеорологических условий (снег, метель, ограниченная видимость) на 88-106 км участка (Хуло - курорт Годердзи) запрещено движение всех видов автотранспорта. Синоптики не прогнозируют улучшение погоды до конца месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, аджария, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, аджария, департамент автомобильных дорог
В высокогорной Аджарии снят специальный режим движения автотранспорта
16:36 20.02.2023 (обновлено: 16:41 20.02.2023)
Из-за погодных условий на дорогах в регионах Грузии вводят ограничения для автомобилистов
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Специальный режим движения автотранспорта снят на участке Кеда-Хуло (Аджария), сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 38-88 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе.
На данном участке дороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта специальный режим движения с использованием противоскользящих цепей снят после проведения работ по очистке снега.
Из-за сложных метеорологических условий (снег, метель, ограниченная видимость) на 88-106 км участка (Хуло - курорт Годердзи) запрещено движение всех видов автотранспорта.
Синоптики не прогнозируют улучшение погоды до конца месяца.