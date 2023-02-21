https://sputnik-georgia.ru/20230221/dolya-rossiyan-i-belorusov-v-obschey-statistike-prestupnosti-v-gruzii-sostavlyaet-05-275107434.html

Доля россиян и белорусов в общей статистике преступности в Грузии составляет 0,5%

Доля россиян и белорусов в общей статистике преступности в Грузии составляет 0,5%

Россияне фигурируют в 314 уголовных делах, а белорусы - в 18 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T19:03+0400

2023-02-21T19:03+0400

2023-02-21T19:03+0400

россия

новости

вахтанг гомелаури

грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. МВД Грузии в 2022 году привлекло к уголовной ответственности 246 граждан России и 16 граждан Беларуси, заявил министр Вахтанг Гомелаури в парламенте.По его словам, россияне фигурируют в 314 уголовных делах, а белорусы - в 18. Гомелаури подчеркнул, что это всего 0,5% от общего количества совершенных в 2022 году преступлений.Более 100 тысяч граждан России открыли счета в грузинских банках в 2022 году>>"Опасности в плане роста криминала в этом плане нет", - сказал глава МВД Грузии в ответ на опасения оппозиции касательно наплыва россиян и белорусов в Грузию после начала конфликта на Украине и исходящих от этого угроз. По словам Гомелаури, в 2022 году в Грузию въехали 879 874 россиян, а выехали 809 873.Власти Грузии не раз говорили, что никакого наплыва граждан России в Грузию нет. Кроме того, усилены меры на контрольно-пропускных пунктах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, вахтанг гомелаури, грузия