https://sputnik-georgia.ru/20230221/gruzinskiy-zakonoproekt-ob-inoagentakh-luchshe-zarubezhnykh-analogov---kobakhidze-275107192.html
Грузинский законопроект об "иноагентах" лучше зарубежных аналогов - Кобахидзе
Грузинский законопроект об "иноагентах" лучше зарубежных аналогов - Кобахидзе
Грузинский законопроект стал объектом резкой критики со стороны оппозиции, президента и США 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T19:31+0400
2023-02-21T19:31+0400
2023-02-21T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" полностью соответствует стандартам прав человека в отличие от принятых за рубежом законов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Законопроект стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента и США. Тем не менее "Грузинская мечта" решила поддержать на уровне принципов инициированный депутатами, представляющими общественное движение "Сила народа", проект и продолжить обсуждение деталей. По его словам, речь идет лишь о минимальном стандарте прозрачности. "Это очень простой, лаконичный закон… Разработан грузинский законопроект, не американский и не российский. Это реальность. Все остальное - ложь, и это можно подтвердить соответствующими фактами", - подчеркнул Кобахидзе. По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.Кобахидзе резко раскритиковал не только американский закон об иноагентах, но и российский. Грузинские оппозиционеры считают, что инициирование скандального законопроекта - дело рук именно правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. Каладзе развеял слухи вокруг законопроекта об "агентах иностранного влияния">>Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. В свою очередь авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации". Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта
грузия, политика, новости, сша, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта
Грузинский законопроект об "иноагентах" лучше зарубежных аналогов - Кобахидзе
19:31 21.02.2023 (обновлено: 19:47 21.02.2023)
Грузинский законопроект стал объектом резкой критики со стороны оппозиции, президента и США
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" полностью соответствует стандартам прав человека в отличие от принятых за рубежом законов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Законопроект стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента и США. Тем не менее "Грузинская мечта" решила поддержать на уровне принципов инициированный депутатами, представляющими общественное движение "Сила народа", проект и продолжить обсуждение деталей.
"Я только что читал американский закон, и это полная катастрофа... Что касается грузинского законопроекта, который инициирован "Силой народа", он полностью соответствует стандартам прав человека, в отличие от американского и российского закона", - сказал Кобахидзе журналистам.
По его словам, речь идет лишь о минимальном стандарте прозрачности.
"Это очень простой, лаконичный закон… Разработан грузинский законопроект, не американский и не российский. Это реальность. Все остальное - ложь, и это можно подтвердить соответствующими фактами", - подчеркнул Кобахидзе.
По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Кобахидзе резко раскритиковал не только американский закон об иноагентах, но и российский.
"Мы просто не позволили бы себе принять такой закон в парламенте Грузии", - сказал Кобахидзе, отметив, что говорит об этом как юрист и специалист по правам человека.
Грузинские оппозиционеры считают, что инициирование скандального законопроекта - дело рук именно правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.
Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.
Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.
В свою очередь авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации".
Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.