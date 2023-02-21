https://sputnik-georgia.ru/20230221/kaladze-razveyal-slukhi-vokrug-zakonoproekta-ob-agentakh-inostrannogo-vliyaniya-275096234.html

Каладзе развеял слухи вокруг законопроекта об "агентах иностранного влияния"

Каладзе развеял слухи вокруг законопроекта об "агентах иностранного влияния"

На вопрос, создаст ли принятие указанного закона угрозу для деятельности различных организаций, Каладзе ответил отрицательно 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T16:01+0400

2023-02-21T16:01+0400

2023-02-21T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" – это грузинский закон, и он не имеет никакого отношения к российскому законодательству, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Законопроект стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента и США. Однако накануне стало известно, что "Грузинская мечта" поддерживает его на уровне принципов и обсуждение деталей продолжится. По мнению авторов законопроекта - депутатов, представляющих общественное движение "Сила народа" - открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. По словам Каладдзе, любой человек, который имеет доступ к интернету, может очень просто найти законы, принятые в других странах – в США или в Венгрии, которые намного строже. "Проводить параллели с российским законом физически невозможно… Мы начнем рассмотрение законопроекта. Для нас главное то, что он не противоречит правам человека. Прозрачность очень важна", - подчеркнул Каладзе. На вопрос, создаст ли принятие указанного закона угрозу для деятельности различных организаций, Каладзе ответил отрицательно."Никакой угрозы закрытия организаций нет… Мы независимое, суверенное государство, у которого есть своя конституция, законы. У страны есть правительство, парламент. Безусловно, мы не примем такой закон, который будет противоречить конституции и правам человека", - отметил Каладзе. Оппозиционеры в один голос стали говорить, что все это дело рук правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. "Грузинская мечта" решила поддержать закон об "агентах иностранного влияния">>Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. В свою очередь авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации". По предварительной информации, под категорию "агента иностранного влияния" попадут все НПО и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Единственная цель нашего законопроекта – обеспечение полной прозрачности иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, венгрия, каха каладзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта