https://sputnik-georgia.ru/20230221/gruziya-usilila-rabotu-punktov-propuska-iz-za-rosta-passazhiropotoka---mvd-275105270.html

Грузия усилила работу пунктов пропуска из-за роста пассажиропотока - МВД

Грузия усилила работу пунктов пропуска из-за роста пассажиропотока - МВД

Гомелаури рассказал в парламенте о работе, проделанной министерством внутренних дел в 2022 году 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T18:03+0400

2023-02-21T18:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. МВД Грузии в 2022 году увеличило количество работников погранично-пропускных пунктов и усилило пограничное направление департамента патрульной полиции в связи с ростом пассажиропотока, заявил министр Вахтанг Гомелаури в парламенте. Кроме того, расширился ареал действия патрульной полиции. В регионах Имерети, Самцхе-Джавахети и Кахети увеличилось количество патрульных экипажей. В 2022 году международные визитеры (15 лет и старше) совершили 4,7 миллиона поездок в Грузию, что на 2,7 больше данных 2021 года.Из них около 3,1 миллиона (+278%) въехали в страну автотранспортом через сухопутную границу, 1,5 миллиона – на самолете (+75,1%) , 26,4 тысячи (+142,3%) – по железной дороге и 18 тысяч (+163,3%) – по морю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури, мвд грузии