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Грузия усилила работу пунктов пропуска из-за роста пассажиропотока - МВД
Грузия усилила работу пунктов пропуска из-за роста пассажиропотока - МВД
Гомелаури рассказал в парламенте о работе, проделанной министерством внутренних дел в 2022 году 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T18:03+0400
2023-02-21T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. МВД Грузии в 2022 году увеличило количество работников погранично-пропускных пунктов и усилило пограничное направление департамента патрульной полиции в связи с ростом пассажиропотока, заявил министр Вахтанг Гомелаури в парламенте. Кроме того, расширился ареал действия патрульной полиции. В регионах Имерети, Самцхе-Джавахети и Кахети увеличилось количество патрульных экипажей. В 2022 году международные визитеры (15 лет и старше) совершили 4,7 миллиона поездок в Грузию, что на 2,7 больше данных 2021 года.Из них около 3,1 миллиона (+278%) въехали в страну автотранспортом через сухопутную границу, 1,5 миллиона – на самолете (+75,1%) , 26,4 тысячи (+142,3%) – по железной дороге и 18 тысяч (+163,3%) – по морю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури, мвд грузии
грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури, мвд грузии
Грузия усилила работу пунктов пропуска из-за роста пассажиропотока - МВД
18:03 21.02.2023 (обновлено: 18:43 21.02.2023)
Гомелаури рассказал в парламенте о работе, проделанной министерством внутренних дел в 2022 году
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. МВД Грузии в 2022 году увеличило количество работников погранично-пропускных пунктов и усилило пограничное направление департамента патрульной полиции в связи с ростом пассажиропотока, заявил министр Вахтанг Гомелаури в парламенте.
"Погранично-пропускные пункты дополнительно были оборудованы камерами видеонаблюдения, а для улучшения рабочих условий пограничных контролеров была обновлена инфраструктура", - отметил Гомелаури, отчитываясь в парламенте о проделанной в 2022 году работе.
Кроме того, расширился ареал действия патрульной полиции. В регионах Имерети, Самцхе-Джавахети и Кахети увеличилось количество патрульных экипажей.
В 2022 году международные визитеры (15 лет и старше) совершили 4,7 миллиона поездок в Грузию, что на 2,7 больше данных 2021 года.
Из них около 3,1 миллиона (+278%) въехали в страну автотранспортом через сухопутную границу, 1,5 миллиона – на самолете (+75,1%) , 26,4 тысячи (+142,3%) – по железной дороге и 18 тысяч (+163,3%) – по морю.