https://sputnik-georgia.ru/20230220/gruzinskaya-mechta-reshila-podderzhat-zakon-ob-agentakh-inostrannogo-vliyaniya-275065393.html

"Грузинская мечта" решила поддержать закон об "агентах иностранного влияния"

"Грузинская мечта" решила поддержать закон об "агентах иностранного влияния"

Мдинарадзе назвал ложью то, что зарегистрированный в парламенте законопроект является аналогом российского закона 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T23:58+0400

2023-02-20T23:58+0400

2023-02-20T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" поддерживает проект закона "О прозрачности иностранного влияния" на уровне принципов, обсуждение деталей продолжится, сказал лидер фракции Мамука Мдинарадзе на брифинге. По мнению авторов законопроекта - депутатов, представляющих общественное движение "Сила народа", открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.В понедельник проект закона "О прозрачности иностранного влияния" зарегистрировало бюро парламента Грузии. Далее начнется обсуждение законопроекта в комитетах, и только потом будет вынесено на голосование парламента. "Обсуждение деталей продолжится. Если же мы говорим о принципах, не должны забывать, что последовала тысяча спекуляций касательно разных стран... Со всей ответственностью могу сказать: если кто-то говорит, что это аналог российского законодательства, он просто врет", - заявил Мдинарадзе.Законопроект стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента и США.Чем грузинский законопроект об иноагентах отличается от законов в США и РФ?>>Оппозиционеры в один голос стали говорить, что все это дело рук правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.Глава парламента Грузии заступился за законопроект о иноагентах>>В свою очередь авторы инициативы уверены, что предложенный ими проект закона лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации".По предварительной информации, под категорию "агента иностранного влияния" попадут все НПО и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа.Единственная цель нашего законопроекта – обеспечение полной прозрачности иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, европа, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта