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МИД Грузии осудил встречу Лукашенко с де-факто президентом Абхазии

МИД Грузии осудил встречу Лукашенко с де-факто президентом Абхазии

МИД Грузии призвал власти Беларуси прекратить действия, противоречащие международному праву 21.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с де-факто президентом Абхазии Асланом Бжания грубо нарушает суверенитет Грузии, говорится в заявлении МИД. Бжания во вторник прибыл в Минск. Затем он поедет в Москву для продолжения ранее начатого визита в Россию, сообщил Sputnik Беларусь. МИД Грузии призвал Беларусь прекратить действия, противоречащие международному праву. "Призываем Беларусь уважать суверенитет Грузии и территориальную целостность в международно признанных рамках, прекратить осуществление таких действий, которые противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права", - говорится в заявлении. Гарибашвили: власти Грузии могут инвестировать в Абхазию 10 млрд долларов>>В сентябре 2022 года президент Беларуси посетил Абхазию, тогда в МИД заявили, что Грузия предприняла все необходимые дипломатические шаги в связи с визитом Лукашенко в Сухуми и надеется, что Беларусь продолжит поддерживать Грузию.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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