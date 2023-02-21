https://sputnik-georgia.ru/20230221/mid-gruzii-osudil-vstrechu-lukashenko-s-de-fakto-prezidentom-abkhazii-275116364.html
МИД Грузии осудил встречу Лукашенко с де-факто президентом Абхазии
МИД Грузии осудил встречу Лукашенко с де-факто президентом Абхазии
МИД Грузии призвал власти Беларуси прекратить действия, противоречащие международному праву 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T23:17+0400
2023-02-21T23:17+0400
2023-02-21T23:20+0400
грузия
политика
новости
беларусь
абхазия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/42/234814210_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_461f2fd68f3ae01f2628af091756cb76.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с де-факто президентом Абхазии Асланом Бжания грубо нарушает суверенитет Грузии, говорится в заявлении МИД. Бжания во вторник прибыл в Минск. Затем он поедет в Москву для продолжения ранее начатого визита в Россию, сообщил Sputnik Беларусь. МИД Грузии призвал Беларусь прекратить действия, противоречащие международному праву. "Призываем Беларусь уважать суверенитет Грузии и территориальную целостность в международно признанных рамках, прекратить осуществление таких действий, которые противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права", - говорится в заявлении. Гарибашвили: власти Грузии могут инвестировать в Абхазию 10 млрд долларов>>В сентябре 2022 года президент Беларуси посетил Абхазию, тогда в МИД заявили, что Грузия предприняла все необходимые дипломатические шаги в связи с визитом Лукашенко в Сухуми и надеется, что Беларусь продолжит поддерживать Грузию.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
беларусь
абхазия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/42/234814210_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_cbfb3ec451fd1d16745d8737f36fcdfe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, беларусь, абхазия, тбилиси
грузия, политика, новости, беларусь, абхазия, тбилиси
МИД Грузии осудил встречу Лукашенко с де-факто президентом Абхазии
23:17 21.02.2023 (обновлено: 23:20 21.02.2023)
МИД Грузии призвал власти Беларуси прекратить действия, противоречащие международному праву
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с де-факто президентом Абхазии Асланом Бжания грубо нарушает суверенитет Грузии, говорится в заявлении МИД.
Бжания во вторник прибыл в Минск. Затем он поедет в Москву для продолжения ранее начатого визита в Россию, сообщил Sputnik Беларусь
.
"Это действие грубо нарушает суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в международно признанных рамках", - говорится в заявлении ведомства.
МИД Грузии призвал Беларусь прекратить действия, противоречащие международному праву.
"Призываем Беларусь уважать суверенитет Грузии и территориальную целостность в международно признанных рамках, прекратить осуществление таких действий, которые противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права", - говорится в заявлении.
В сентябре 2022 года президент Беларуси посетил Абхазию, тогда в МИД заявили, что Грузия предприняла все необходимые дипломатические шаги в связи с визитом Лукашенко в Сухуми и надеется, что Беларусь продолжит поддерживать Грузию.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.