https://sputnik-georgia.ru/20230221/natsdvizhenie-otkrylo-shtab-po-osvobozhdeniyu-saakashvili-275081429.html

"Нацдвижение" открыло штаб по освобождению Саакашвили

"Нацдвижение" открыло штаб по освобождению Саакашвили

В грузинской столице создана специальная рабочая группа для укрепления "Нацдвижения" 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T14:17+0400

2023-02-21T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Штаб по освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили открылся в Тбилиси, заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили на брифинге. Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля. Уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить своего основателя Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Несмотря на многочисленные призывы нового лидера ЕНД Левана Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось. По его словам, для того, чтобы в Тбилиси партия была сильной, создана специальная рабочая группа. "Этой рабочей группой будет руководить Ираклий Надирадзе, главным заданием и задачей которого будет очень быстро реорганизовать "Национальное движение" в Тбилиси", – заявил Хабеишвили. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Сторонники ЕНД устроили шествие к офису "Грузинской мечты" - видео>>Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, тбилиси, украина, одесская область, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд