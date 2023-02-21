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"Нацдвижение" открыло штаб по освобождению Саакашвили
"Нацдвижение" открыло штаб по освобождению Саакашвили
В грузинской столице создана специальная рабочая группа для укрепления "Нацдвижения" 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T14:17+0400
2023-02-21T14:17+0400
2023-02-21T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Штаб по освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили открылся в Тбилиси, заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили на брифинге. Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля. Уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить своего основателя Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Несмотря на многочисленные призывы нового лидера ЕНД Левана Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось. По его словам, для того, чтобы в Тбилиси партия была сильной, создана специальная рабочая группа. "Этой рабочей группой будет руководить Ираклий Надирадзе, главным заданием и задачей которого будет очень быстро реорганизовать "Национальное движение" в Тбилиси", – заявил Хабеишвили. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Сторонники ЕНД устроили шествие к офису "Грузинской мечты" - видео>>Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, тбилиси, украина, одесская область, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд
"Нацдвижение" открыло штаб по освобождению Саакашвили
14:17 21.02.2023 (обновлено: 14:46 21.02.2023)
В грузинской столице создана специальная рабочая группа для укрепления "Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Штаб по освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили открылся в Тбилиси, заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили на брифинге.
Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля. Уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить своего основателя Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Несмотря на многочисленные призывы нового лидера ЕНД Левана Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось.
"Важно, чтобы "Единое национальное движение" было сильным в столице, в том числе структурно. Поэтому сегодня в столице на улице Броссе, №6 мы открываем штаб освобождения Михаила Саакашвили, который параллельно будет центральным офисом "Единого национального движения" в Тбилиси", – заявил Хабеишвили.
По его словам, для того, чтобы в Тбилиси партия была сильной, создана специальная рабочая группа.
"Этой рабочей группой будет руководить Ираклий Надирадзе, главным заданием и задачей которого будет очень быстро реорганизовать "Национальное движение" в Тбилиси", – заявил Хабеишвили.
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема – отказ Саакашвили от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.