https://sputnik-georgia.ru/20230221/pogib-voditel-popavshiy-pod-opolzen-v-gorakh-gruzii-275101966.html

Погиб водитель, попавший под оползень в горах Грузии

Погиб водитель, попавший под оползень в горах Грузии

Cпасательная операция, в ходе которой автомобиль пытались вытащить из-под оползня, длилась более 20 часов 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T17:04+0400

2023-02-21T17:04+0400

2023-02-21T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Мужчина, который на своем автомобиле попал под оползень в районе Цагери (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), погиб, сообщает Первый канал. Водитель, 45-летний житель Цагери, попал под оползень на дороге, соединяющей села Цагерского района – Кулбаки и Чкуми. По словам и. о. мэра Цагери Алуды Тутисани, оползень сошел 20 февраля. Поисково-спасательная операция длилась более 20 часов. Местные жители узнали о произошедшем после того, как родственники мужчины не смогли с ним связаться. По данным СМИ, мужчина преподавал английский в трех школах Цагерского района. Процесс проведения спасательной операции ухудшал тот факт, что существовала опасность схода еще одного оползня, поэтому спасателям приходилось работать особенно осторожно. В центре Тбилиси под комплексом "Царя Давида" сошел оползень – видео>>По словам Тутисани, около 200 жителей сел Чкуми и Кулбаки отрезаны от внешнего мира. Добраться до сел можно только с помощью альтернативной дороги. Кроме того, закрыта автомобильная дорога Чкуми-Кулбаки. В зоне стихии находятся представители местной власти. В Грузии бушует непогода. Из-за обильного снегопада и гололеда на определенных участках дороги действуют специальные режимы передвижения. Синоптики не прогнозируют улучшения погоды до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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