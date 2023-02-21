https://sputnik-georgia.ru/20230221/pogib-voditel-popavshiy-pod-opolzen-v-gorakh-gruzii-275101966.html
Погиб водитель, попавший под оползень в горах Грузии
Погиб водитель, попавший под оползень в горах Грузии
Cпасательная операция, в ходе которой автомобиль пытались вытащить из-под оползня, длилась более 20 часов 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T17:04+0400
2023-02-21T17:04+0400
2023-02-21T17:04+0400
происшествия
грузия
новости
цагерский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265804611_0:100:961:640_1920x0_80_0_0_e57359ebc6f9dc953bb0e80ae43d4185.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Мужчина, который на своем автомобиле попал под оползень в районе Цагери (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), погиб, сообщает Первый канал. Водитель, 45-летний житель Цагери, попал под оползень на дороге, соединяющей села Цагерского района – Кулбаки и Чкуми. По словам и. о. мэра Цагери Алуды Тутисани, оползень сошел 20 февраля. Поисково-спасательная операция длилась более 20 часов. Местные жители узнали о произошедшем после того, как родственники мужчины не смогли с ним связаться. По данным СМИ, мужчина преподавал английский в трех школах Цагерского района. Процесс проведения спасательной операции ухудшал тот факт, что существовала опасность схода еще одного оползня, поэтому спасателям приходилось работать особенно осторожно. В центре Тбилиси под комплексом "Царя Давида" сошел оползень – видео>>По словам Тутисани, около 200 жителей сел Чкуми и Кулбаки отрезаны от внешнего мира. Добраться до сел можно только с помощью альтернативной дороги. Кроме того, закрыта автомобильная дорога Чкуми-Кулбаки. В зоне стихии находятся представители местной власти. В Грузии бушует непогода. Из-за обильного снегопада и гололеда на определенных участках дороги действуют специальные режимы передвижения. Синоптики не прогнозируют улучшения погоды до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
цагерский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265804611_47:0:900:640_1920x0_80_0_0_648bd24ad1ddfe1fbbfca57afd250a21.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, цагерский район
происшествия, грузия, новости, цагерский район
Погиб водитель, попавший под оползень в горах Грузии
Cпасательная операция, в ходе которой автомобиль пытались вытащить из-под оползня, длилась более 20 часов
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Мужчина, который на своем автомобиле попал под оползень в районе Цагери (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), погиб, сообщает Первый канал.
Водитель, 45-летний житель Цагери, попал под оползень на дороге, соединяющей села Цагерского района – Кулбаки и Чкуми.
По словам и. о. мэра Цагери Алуды Тутисани, оползень сошел 20 февраля. Поисково-спасательная операция длилась более 20 часов. Местные жители узнали о произошедшем после того, как родственники мужчины не смогли с ним связаться. По данным СМИ, мужчина преподавал английский в трех школах Цагерского района.
Процесс проведения спасательной операции ухудшал тот факт, что существовала опасность схода еще одного оползня, поэтому спасателям приходилось работать особенно осторожно.
По словам Тутисани, около 200 жителей сел Чкуми и Кулбаки отрезаны от внешнего мира. Добраться до сел можно только с помощью альтернативной дороги. Кроме того, закрыта автомобильная дорога Чкуми-Кулбаки. В зоне стихии находятся представители местной власти.
В Грузии бушует непогода. Из-за обильного снегопада и гололеда на определенных участках дороги действуют специальные режимы передвижения. Синоптики не прогнозируют улучшения погоды до конца месяца.