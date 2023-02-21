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Погиб водитель, попавший под оползень в горах Грузии
Погиб водитель, попавший под оползень в горах Грузии
Cпасательная операция, в ходе которой автомобиль пытались вытащить из-под оползня, длилась более 20 часов 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T17:04+0400
2023-02-21T17:04+0400
происшествия
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Мужчина, который на своем автомобиле попал под оползень в районе Цагери (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), погиб, сообщает Первый канал. Водитель, 45-летний житель Цагери, попал под оползень на дороге, соединяющей села Цагерского района – Кулбаки и Чкуми. По словам и. о. мэра Цагери Алуды Тутисани, оползень сошел 20 февраля. Поисково-спасательная операция длилась более 20 часов. Местные жители узнали о произошедшем после того, как родственники мужчины не смогли с ним связаться. По данным СМИ, мужчина преподавал английский в трех школах Цагерского района. Процесс проведения спасательной операции ухудшал тот факт, что существовала опасность схода еще одного оползня, поэтому спасателям приходилось работать особенно осторожно. В центре Тбилиси под комплексом "Царя Давида" сошел оползень – видео&gt;&gt;По словам Тутисани, около 200 жителей сел Чкуми и Кулбаки отрезаны от внешнего мира. Добраться до сел можно только с помощью альтернативной дороги. Кроме того, закрыта автомобильная дорога Чкуми-Кулбаки. В зоне стихии находятся представители местной власти. В Грузии бушует непогода. Из-за обильного снегопада и гололеда на определенных участках дороги действуют специальные режимы передвижения. Синоптики не прогнозируют улучшения погоды до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, цагерский район
происшествия, грузия, новости, цагерский район

Погиб водитель, попавший под оползень в горах Грузии

17:04 21.02.2023
© courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region MunicipalityОползень в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
Оползень в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2023
© courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region Municipality
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Cпасательная операция, в ходе которой автомобиль пытались вытащить из-под оползня, длилась более 20 часов
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Мужчина, который на своем автомобиле попал под оползень в районе Цагери (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), погиб, сообщает Первый канал.
Водитель, 45-летний житель Цагери, попал под оползень на дороге, соединяющей села Цагерского района – Кулбаки и Чкуми.
По словам и. о. мэра Цагери Алуды Тутисани, оползень сошел 20 февраля. Поисково-спасательная операция длилась более 20 часов. Местные жители узнали о произошедшем после того, как родственники мужчины не смогли с ним связаться. По данным СМИ, мужчина преподавал английский в трех школах Цагерского района.
Процесс проведения спасательной операции ухудшал тот факт, что существовала опасность схода еще одного оползня, поэтому спасателям приходилось работать особенно осторожно.
В центре Тбилиси под комплексом "Царя Давида" сошел оползень – видео>>
По словам Тутисани, около 200 жителей сел Чкуми и Кулбаки отрезаны от внешнего мира. Добраться до сел можно только с помощью альтернативной дороги. Кроме того, закрыта автомобильная дорога Чкуми-Кулбаки. В зоне стихии находятся представители местной власти.
В Грузии бушует непогода. Из-за обильного снегопада и гололеда на определенных участках дороги действуют специальные режимы передвижения. Синоптики не прогнозируют улучшения погоды до конца месяца.
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