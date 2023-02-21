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Сколько граждан России приехали в Грузию и сколько остались - ответ главы МВД

Сколько граждан России приехали в Грузию и сколько остались - ответ главы МВД

Число приехавших в Грузию из России в 2022 году меньше, чем в 2019 году, сообщил глава МВД 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T21:27+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Из России в Грузию в 2022 году прибыли около 879,9 тысячи россиян, из которых 809,9 тысячи покинули страну, заявил на заседании парламента министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Оппозиция с начала февраля 2022 года заявляет о наплыве граждан России в Грузию. Власти Грузии не раз заявляли, что существующие механизмы контроля отвечают стоящим перед страной вызовам. При этом он отметил, что число приехавших в Грузию из России в 2022 году выросло по сравнению с 2020 и 2021 годом, но их количество меньше, чем в 2019 году. По словам министра, в 2019 году в Грузию въехали 1,074 миллиона граждан России, а выехали 1,07 миллиона. Более 100 тысяч граждан России открыли счета в грузинских банках в 2022 году>>В то же время министр отметил, что в 2023 году число уехавших превысило число прибывших россиян. "В 2023 году въехали примерно около 137 тысяч россиян, а выехали 150 913, то есть на 13 913 человек больше, чем въехали, так что никакой катастрофы не происходит", - сказал Гомелаури. По словам депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", никакого наплыва граждан России в Грузию нет, большинство из них – этнические грузины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, вахтанг гомелаури, грузинская мечта, грузино-российские отношения