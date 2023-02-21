https://sputnik-georgia.ru/20230221/tekhnicheskiy-universitet-gruzii-i-natsagentstvo-prodovolstviya-nachinayut-sotrudnichestvo-275059418.html

Технический университет Грузии и Нацагентство продовольствия начинают сотрудничество

Технический университет Грузии и Нацагентство продовольствия начинают сотрудничество

Вуз и ведомство будут сотрудничать в сфере ветеринарии, так как в стране большая нехватка специалистов 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T09:40+0400

2023-02-21T09:40+0400

2023-02-21T09:40+0400

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технический университет грузии

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Студенты программы ветеринарии Грузинского технического университета (ГТУ) смогут повысить квалификацию в Национальном агентстве продовольствия, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующий меморандум подписали глава Национального агентства продовольствия Грузии Зураб Чекурашвили и глава администрации университета Карло Копалиани. Главная цель меморандума – сотрудничество в образовательной сфере. Благодаря меморандуму студенты-ветеринары и выпускники программы пройдут практическое обучение, что поможет получить знания, повысить квалификацию и выработать профессиональные навыки. "Данное сотрудничество особенно важно, поскольку на сегодняшний день одним из вызовов является нехватка ветеринаров. Мы активно будем поддерживать и подготовим молодых. Полевые выезды, профилактические прививки, маркирование, карантинный контроль будет составной частью практического обучения", – заявил Чекурашвили. Грузинские ветеринары спасли редкую птицу, проглотившую канцелярский нож>>По словам главы администрации университета, меморандум является еще одной возможностью для того, чтобы студенты вместе со знаниями, полученным в университете, плодотворно использовали необходимые практические навыки. Грузинский технический университет является одним из ведущих и самых крупных вузов страны. В нем 12 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов.В Грузии для того, чтобы стать студентом, нужно сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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