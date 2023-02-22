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Денежные переводы станут основанием для получения кредита в Грузии

Денежные переводы станут основанием для получения кредита в Грузии

Денежные переводы после предоставления данных о них Кредитному информбюро будут считаться подтвержденным источником дохода 22.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Денежные переводы из-за рубежа с 1 марта станут основанием для получения кредита в Грузии, если клиент предоставит Кредитному информационному бюро Национального банка доступ к информации о получаемых им деньгах, говорится в сообщении Нацбанка.В последние годы в Грузии ужесточена политика кредитования. Кредитные организации до выдачи кредита обязаны проверять как кредитную историю, так и наличие необходимых средств для погашения кредита.Денежные переводы после предоставления данных о них Кредитному информбюро будут считаться подтвержденным источником дохода, пояснил вице-президент Нацбанка Папуна Лежава.Те, кто предоставит Кредитному инфобюро доступ к информации о своих денежных переводах, смогут рассчитывать на более выгодные условия при получении потребительского кредита. После получения разрешения от клиента, банки и микрофинансовые организации должны будут предоставить Кредитному инфобюро следующую информацию: страна, откуда переводятся деньги; дата перевода; дата обналичивания перевода; паспортные данные получателя; гражданство получателя; валюта и сумма перевода. Безработица в Грузии - новые данные>>На сегодняшний день в Грузии выдано около 1,3 миллиона потребительских кредитов, из которых 1,2 миллиона – гражданам Грузии. По ним граждане должны банкам около 4,5 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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