https://sputnik-georgia.ru/20230222/glava-mvd-prestupnost-sredi-detey-besprizornikov-bolshaya-problema-dlya-gruzii-275117431.html

Глава МВД: преступность среди детей-беспризорников большая проблема для Грузии

Глава МВД: преступность среди детей-беспризорников большая проблема для Грузии

93% несовершеннолетних преступников в Грузии - граждане соседних стран, сообщил министр 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T09:40+0400

2023-02-22T09:40+0400

2023-02-22T10:54+0400

грузия

новости

вахтанг гомелаури

фильм "преступный человек"

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правительство Грузии уже год работает над проблемой преступности среди несовершеннолетних, особенно беспризорников, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в парламенте. В крупных городах Грузии участились факты нападения толпы беспризорников на иностранцев. Дети окружают иностранцев и вырывают у них сумки, кошельки и телефоны. Общественность обвиняет полицию в бездействии. Главная проблема заключается в том, что преступники - дети в возрасте от 7 до 12 лет, отметил министр. "Из них 93% - не наши граждане. Часто есть проблемы и на границе. Они переходят через т. н. "зеленую зону", а не через пропускные пункты. Их задерживают, но у них нет ни паспорта, неизвестны ни их имена, ни их фамилии. Их не отправишь назад, и мы отправляем их миграционную службу", - заявил Гомелаури. Так как они еще маленькие по возрасту, государство не может задерживать их надолго, подчеркнул министр.В Грузии построят тюрьму семейного типа>>"Мы начинаем изучать, и в большинстве случаев оказывается, что они перешли из соседних стран. Мы их часто возвращаем, но проходит время, и они возвращаются, так как тут они могут свободно попрошайничать или совершать различные преступления", - сказал Гомелаури. МВД Грузии совместно с министерством юстиции уже год работает над проектом, который, вероятно, вскоре поступит в парламент. Это будет немецкая модель решения проблемы, отметил Гомелаури.В то же время, он отметил, что у проблемы есть и другая сторона – это негативная реакция ряда граждан на задержание несовершеннолетних."Мы находимся между двух огней, и это очень серьезная проблема", - сказал Гомелаури. В Грузии возраст уголовной ответственности действует с 14 лет. При этом наказания для несовершеннолетних отличаются от наказаний для взрослых по степени мягкости и виду наказаний, в том числе при помощи возмещения ущерба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, вахтанг гомелаури, фильм "преступный человек", преступность в грузии