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Глава МВД: преступность среди детей-беспризорников большая проблема для Грузии
Глава МВД: преступность среди детей-беспризорников большая проблема для Грузии
93% несовершеннолетних преступников в Грузии - граждане соседних стран, сообщил министр 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T09:40+0400
2023-02-22T09:40+0400
2023-02-22T10:54+0400
грузия
новости
вахтанг гомелаури
фильм "преступный человек"
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правительство Грузии уже год работает над проблемой преступности среди несовершеннолетних, особенно беспризорников, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в парламенте. В крупных городах Грузии участились факты нападения толпы беспризорников на иностранцев. Дети окружают иностранцев и вырывают у них сумки, кошельки и телефоны. Общественность обвиняет полицию в бездействии. Главная проблема заключается в том, что преступники - дети в возрасте от 7 до 12 лет, отметил министр. "Из них 93% - не наши граждане. Часто есть проблемы и на границе. Они переходят через т. н. "зеленую зону", а не через пропускные пункты. Их задерживают, но у них нет ни паспорта, неизвестны ни их имена, ни их фамилии. Их не отправишь назад, и мы отправляем их миграционную службу", - заявил Гомелаури. Так как они еще маленькие по возрасту, государство не может задерживать их надолго, подчеркнул министр.В Грузии построят тюрьму семейного типа>>"Мы начинаем изучать, и в большинстве случаев оказывается, что они перешли из соседних стран. Мы их часто возвращаем, но проходит время, и они возвращаются, так как тут они могут свободно попрошайничать или совершать различные преступления", - сказал Гомелаури. МВД Грузии совместно с министерством юстиции уже год работает над проектом, который, вероятно, вскоре поступит в парламент. Это будет немецкая модель решения проблемы, отметил Гомелаури.В то же время, он отметил, что у проблемы есть и другая сторона – это негативная реакция ряда граждан на задержание несовершеннолетних."Мы находимся между двух огней, и это очень серьезная проблема", - сказал Гомелаури. В Грузии возраст уголовной ответственности действует с 14 лет. При этом наказания для несовершеннолетних отличаются от наказаний для взрослых по степени мягкости и виду наказаний, в том числе при помощи возмещения ущерба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, вахтанг гомелаури, фильм "преступный человек", преступность в грузии
грузия, новости, вахтанг гомелаури, фильм "преступный человек", преступность в грузии
Глава МВД: преступность среди детей-беспризорников большая проблема для Грузии
09:40 22.02.2023 (обновлено: 10:54 22.02.2023)
93% несовершеннолетних преступников в Грузии - граждане соседних стран, сообщил министр
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правительство Грузии уже год работает над проблемой преступности среди несовершеннолетних, особенно беспризорников, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в парламенте.
В крупных городах Грузии участились факты нападения толпы беспризорников на иностранцев. Дети окружают иностранцев и вырывают у них сумки, кошельки и телефоны. Общественность обвиняет полицию в бездействии.
"Преступления, совершаемые несовершеннолетними, действительно являются проблемой и вызовом для МВД Грузии", - сказал Гомелаури.
Главная проблема заключается в том, что преступники - дети в возрасте от 7 до 12 лет, отметил министр.
"Из них 93% - не наши граждане. Часто есть проблемы и на границе. Они переходят через т. н. "зеленую зону", а не через пропускные пункты. Их задерживают, но у них нет ни паспорта, неизвестны ни их имена, ни их фамилии. Их не отправишь назад, и мы отправляем их миграционную службу", - заявил Гомелаури.
Так как они еще маленькие по возрасту, государство не может задерживать их надолго, подчеркнул министр.
"Мы начинаем изучать, и в большинстве случаев оказывается, что они перешли из соседних стран. Мы их часто возвращаем, но проходит время, и они возвращаются, так как тут они могут свободно попрошайничать или совершать различные преступления", - сказал Гомелаури.
МВД Грузии совместно с министерством юстиции уже год работает над проектом, который, вероятно, вскоре поступит в парламент. Это будет немецкая модель решения проблемы, отметил Гомелаури.
В то же время, он отметил, что у проблемы есть и другая сторона – это негативная реакция ряда граждан на задержание несовершеннолетних.
"Мы находимся между двух огней, и это очень серьезная проблема", - сказал Гомелаури.
В Грузии возраст уголовной ответственности действует с 14 лет. При этом наказания для несовершеннолетних отличаются от наказаний для взрослых по степени мягкости и виду наказаний, в том числе при помощи возмещения ущерба.