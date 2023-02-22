https://sputnik-georgia.ru/20230222/kak-idet-stroitelstvo-mosta-sposobnogo-razgruzit-vazhnuyu-transportnuyu-arteriyu-v-tbilisi-275142776.html
Как идет строительство моста, способного разгрузить важную транспортную артерию в Тбилиси
Как идет строительство моста, способного разгрузить важную транспортную артерию в Тбилиси
Такие масштабные строительные работы не проводились в Тбилиси с советских времен, заявил Каладзе 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T15:59+0400
2023-02-22T15:59+0400
2023-02-22T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Строительство автомобильного моста, связывающего Университетскую улицу и поселение Багеби в районе Ваке в Тбилиси завершится в ноябре, сказал мэр столицы Каха Каладзе. К этому времени часть подпорных стен возведена со стороны Университетской улицы, а строительство остальных продолжается. Со стороны Багеби завершено строительство виадука и ведется устройство деформационных швов. Кроме того, возводятся опоры мостов.Улица Тамарашвили является одной из главных транспортных артерий в Тбилиси. Она соединяет проспект Казбеги (около станции метро "Делиси") с проспектом Чавчавадзе.Что касается моста, его самая высокая опора будет около 40 метров. "Работы такого масштаба не проводились с советских времен", - отметил Каладзе. Параллельно строительству моста на территории ведутся работы по переносу подземных коммуникационных сетей. В настоящее время работает тбилисская водораспределительная компания Georgian Water and Power, а далее подключится газораспределительная компания Tbilisi Energy. Какие инфраструктурные проекты будут реализованы в Тбилиси в 2023 году?>>"Кроме того, запланирован полноценный ремонт Университетской улицы, включая подземные коммуникации. Этот проект мы начнем очень скоро", - отметил Каладзе. Планируется также монтаж шахты и котла отопления в библиотеке на Университетской улице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, тбилиси, грузия, каха каладзе
новости, тбилиси, грузия, каха каладзе
Как идет строительство моста, способного разгрузить важную транспортную артерию в Тбилиси
Такие масштабные строительные работы не проводились в Тбилиси с советских времен, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Строительство автомобильного моста, связывающего Университетскую улицу и поселение Багеби в районе Ваке в Тбилиси завершится в ноябре, сказал мэр столицы Каха Каладзе.
К этому времени часть подпорных стен возведена со стороны Университетской улицы, а строительство остальных продолжается. Со стороны Багеби завершено строительство виадука и ведется устройство деформационных швов. Кроме того, возводятся опоры мостов.
"В рамках проекта будут обустроены две двухполосные дороги длиной 24 метра, и ею смогут пользоваться те люди, которым приходится пользоваться улицей Тамарашвили", - сказал Каладзе.
Улица Тамарашвили является одной из главных транспортных артерий в Тбилиси. Она соединяет проспект Казбеги (около станции метро "Делиси") с проспектом Чавчавадзе.
Что касается моста, его самая высокая опора будет около 40 метров.
"Работы такого масштаба не проводились с советских времен", - отметил Каладзе.
Параллельно строительству моста на территории ведутся работы по переносу подземных коммуникационных сетей. В настоящее время работает тбилисская водораспределительная компания Georgian Water and Power, а далее подключится газораспределительная компания Tbilisi Energy.
"Кроме того, запланирован полноценный ремонт Университетской улицы, включая подземные коммуникации. Этот проект мы начнем очень скоро", - отметил Каладзе.
Планируется также монтаж шахты и котла отопления в библиотеке на Университетской улице.