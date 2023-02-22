https://sputnik-georgia.ru/20230222/khodzhevanishvili-lishen-mandata-deputata-parlamenta-gruzii-275151724.html
Ходжеванишвили лишен мандата депутата парламента Грузии
Ходжеванишвили лишен мандата депутата парламента Грузии
Причиной ухода до недавнего времени соратник Гахария назвал отсутствие возможности эффективно выполнять свои предвыборные обещания 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Парламент Грузии снял депутатские полномочия с Георгия Ходжеванишвили, который представлял партию экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию". За лишение Ходжеванишвили, мажоритарного депутата от районов Гори и Каспи (регион Шида Картли), мандата проголосовали 78 депутатов парламента. Ходжеванишвили объявил о своем решении сложить депутатские полномочия, прекратить политическую деятельность и уйти в частный сектор в начале февраля 2023 года. Причиной ухода он назвал отсутствие, учитывая нынешнюю политическую реальность, возможности эффективно выполнять свои предвыборные обещания, что является его прямой обязанностью. Ходжеванишвили подчеркнул, что ни одна должность никогда не была самоцелью для него. Приоритетом для него, как госслужащего, было служение интересам народа.Промежуточные выборы в Грузии: "Грузинская мечта" назвала своих кандидатов>>Ходжеванишвили занял депутатское кресло в парламенте 10 созыва в результате выборов 2020 года от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого он занимал пост губернатора региона Шида Картли.В апреле 2021 года он вместе с еще пятью депутатами покинул ряды правящей партии и ушел в оппозицию, примкнув к партии Гахария.После того, как Ходжеванишвили сложит с себя депутатский мандат, в округе Гори и Каспи, где он был мажоритарием, пройдут промежуточные выборы.Согласно Избирательному кодексу Грузии, выборы должны пройти в октябре.То есть по закону, если полномочия члена парламента были прекращены в период с 15 января до 15 июня, промежуточные выборы парламента проводятся в октябре того же года, а если были прекращены в период с 15 июня до 15 января – в апреле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, гори, тбилиси, шида картли, георгий гахария
грузия, новости, политика, гори, тбилиси, шида картли, георгий гахария
Ходжеванишвили лишен мандата депутата парламента Грузии
Причиной ухода до недавнего времени соратник Гахария назвал отсутствие возможности эффективно выполнять свои предвыборные обещания
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Парламент Грузии снял депутатские полномочия с Георгия Ходжеванишвили, который представлял партию экс-премьера страны Георгия Гахария "За Грузию".
За лишение Ходжеванишвили, мажоритарного депутата от районов Гори и Каспи (регион Шида Картли), мандата проголосовали 78 депутатов парламента.
Ходжеванишвили объявил о своем решении сложить депутатские полномочия, прекратить политическую деятельность и уйти в частный сектор в начале февраля 2023 года.
Причиной ухода он назвал отсутствие, учитывая нынешнюю политическую реальность, возможности эффективно выполнять свои предвыборные обещания, что является его прямой обязанностью.
Ходжеванишвили подчеркнул, что ни одна должность никогда не была самоцелью для него. Приоритетом для него, как госслужащего, было служение интересам народа.
Ходжеванишвили занял депутатское кресло в парламенте 10 созыва в результате выборов 2020 года от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого он занимал пост губернатора региона Шида Картли.
В апреле 2021 года он вместе с еще пятью депутатами покинул ряды правящей партии и ушел в оппозицию, примкнув к партии Гахария.
После того, как Ходжеванишвили сложит с себя депутатский мандат, в округе Гори и Каспи, где он был мажоритарием, пройдут промежуточные выборы.
Согласно Избирательному кодексу Грузии, выборы должны пройти в октябре.
То есть по закону, если полномочия члена парламента были прекращены в период с 15 января до 15 июня, промежуточные выборы парламента проводятся в октябре того же года, а если были прекращены в период с 15 июня до 15 января – в апреле.