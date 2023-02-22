https://sputnik-georgia.ru/20230222/promezhutochnye-vybory-v-gruzii-gruzinskaya-mechta-nazvala-svoikh-kandidatov-275134190.html

Промежуточные выборы в Грузии: "Грузинская мечта" назвала своих кандидатов

Промежуточные выборы в Грузии: "Грузинская мечта" назвала своих кандидатов

В правящей партии уверены в победе своих кандидатов 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T13:56+0400

2023-02-22T13:56+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" представила кандидатов в мажоритарные депутаты на промежуточных выборах парламента Грузии в Поти, Хоби и Сенаки, а также на внеочередных выборах мэров района Цагери и Терджола. Решение о представлении кандидатов было принято на заседании политсовета "Грузинской мечты". Как заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, по решению политсовета в мажоритарные депутаты парламента Грузии в избирательном округе Поти, Сенаки и Хоби названа кандидатура Георгия Хахубия. Хахубия получил образование в Кавказском университете по специальности "бизнес администрирование". В разное время работал начальником административного департамента Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Также был начальником финансового департамента Компании транспортировки газа Грузии и позднее заместителем генерального директора этой же компании. "Желаю удачи Георгию Хахубия. Мы уверены в его победе", - заявил Кобахидзе. По решению политсовета партии на пост мэра района Цагери выдвинута кандидатура Левана Залкалиани. По словам Кобахидзе, он является успешным юристом и госслужащим. Юридическое образование получил в Тбилисском государственном университете. В разное время он работал в системе прокуратуры следователем и прокурором. До сегодняшнего дня Залкалиани занимал пост заместителя губернатора региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Акции, беспорядки, смена Кабмина: каким будет 2023 год для Грузии? Прогноз экспертов>>Что касается мэра района Терджола, то правящая партия представила кандидатуру Манучара Робакидзе. По специальности он историк. В разное время был членом сакребуло. Также имеет опыт работы в частном секторе на руководящих должностях. Робакидзе также занимал должность заместителя мэра района Терджола. В 2011 он был назначен первым заместителем мэра, а с 2022 года он исполняет обязанности мэра Терджола. "Желаем удачи всем трем нашим кандидатам. Мы уверены, что они смогут получить доверие избирателей и обязательно победят на выборах", - заявил Кобахидзе. По распоряжению Центральной избирательной комиссии Грузии промежуточные выборы в парламент Грузии и внеочередные в муниципальные органы пройдут 29 апреля с применением электронных технологий на 164 участках. На этих выборах электронные технологии будут использованы для верификации избирателей, а также процесса голосования и подсчета голосов на 117 избирательных участках, которые, как ожидается, охватят 91% избирателей. На тех 47 участках, где будут использованы привычные урны, бюллетени будут оцифрованы и опубликованы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, терджола, поти, сенаки, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи