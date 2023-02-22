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МВД Грузии побило рекорд последних лет в борьбе с наркоторговцами
МВД Грузии побило рекорд последних лет в борьбе с наркоторговцами
Наркопреступления входят в тройку самых распространенных преступлений в Грузии наряду с воровством и семейным насилием 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T20:12+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии в 2022 году задержали 202 человека по обвинению в торговле наркотиками, говорится в отчете ведомства. Кроме того, в 2022 году полиции удалось закрыть 12 интернет-магазинов по продаже наркотиков и задержать 62 человека, занимающихся онлайн-торговлей наркотиками. МВД Грузии периодически проводит спецоперации по выявлению в стране сети наркореализаторов. Для доказательства факта продажи наркотиков сотрудники ведомства выступают в качестве тайных покупателей, снимая процесс на камеру. Преступность в Грузии снижается - данные за год>>В Грузии один из самых жестких законов в отношении продавцов наркотиков. Это преступление карается лишением свободы от 10 лет до бессрочного заключения. Тем не менее наркопреступления, несмотря на высокий процент раскрываемости, входят в тройку самых распространенных преступлений в Грузии наряду с воровством и семейным насилием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии, преступность в грузии, наркотики
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии, преступность в грузии, наркотики
МВД Грузии побило рекорд последних лет в борьбе с наркоторговцами
20:12 22.02.2023 (обновлено: 21:09 22.02.2023)
Наркопреступления входят в тройку самых распространенных преступлений в Грузии наряду с воровством и семейным насилием
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии в 2022 году задержали 202 человека по обвинению в торговле наркотиками, говорится в отчете ведомства.
"Это беспрецедентно высокая цифра за последние годы", – говорится в отчете МВД.
Кроме того, в 2022 году полиции удалось закрыть 12 интернет-магазинов по продаже наркотиков и задержать 62 человека, занимающихся онлайн-торговлей наркотиками.
МВД Грузии периодически проводит спецоперации по выявлению в стране сети наркореализаторов. Для доказательства факта продажи наркотиков сотрудники ведомства выступают в качестве тайных покупателей, снимая процесс на камеру.
В Грузии один из самых жестких законов в отношении продавцов наркотиков. Это преступление карается лишением свободы от 10 лет до бессрочного заключения.
Тем не менее наркопреступления, несмотря на высокий процент раскрываемости, входят в тройку самых распространенных преступлений в Грузии наряду с воровством и семейным насилием.