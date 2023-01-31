https://sputnik-georgia.ru/20230131/prestupnost-v-gruzii-snizhaetsya---dannye-za-god-274438782.html
Преступность в Грузии снижается - данные за год
Преступность в Грузии снижается - данные за год
Количество преступлений, совершенных в Грузии в 2022 году, сократилось на 3,39 % по сравнению с 2021 годом 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T21:01+0400
2023-01-31T21:01+0400
2023-01-31T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Около 54,5 тысячи преступлений было зафиксировано в Грузии в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, сообщается в материалах МВД Грузии. Количество преступлений, совершенных в Грузии в 2022 году, сократилось на 3,39 % по сравнению с 2021 годом. При этом с начала года раскрыты были 62,1% из всех дел. Как заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге, количество преступлений сократилось по всем направлениям, в том числе и в категории тяжких и особо тяжких преступлений. При этом замминистра назвал беспрецедентным число раскрытых преступлений. В частности, в Грузии сократились такие преступления, как воровство, убийство, разбой, незаконное лишение свободы и нанесение вреда здоровью. Транснациональное преступление: в Грузии задержан один из организаторов преступной группы >>Между тем, за 2022 год в Грузии выросли преступления на сексуальной почве, преступления связанные с наркотиками, взяточничество и незаконное пересечения государственной границы. Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период. Топ-5 преступлений Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с 1 января по 31 декабря 2022 года было зарегистрировано около 15,9 тысячи фактов, из которых раскрыто 53,2%. На второе место в 2022 году месяцев вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 5,4 тысячи таких преступлений, из которых раскрыты 94,5%. На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 4,1 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 87,3%. Прослушка - контроль или борьба с преступностью в Грузии? Пояснение депутата >>Кроме того, в пятерке самых распространенных преступлений – угрозы, их насчитывалось 3,7 тысячи фактов, и насилие – 3,5 тысячи фактов. Кроме того, по данным МВД Грузии, в 2022 году в стране было зарегистрировано 74 убийства, из которых 32 – с особой жестокостью, 865 случаев нанесения вреда здоровью, 176 случаев изнасилования, 12 случаев торговли людьми, из них 6 несовершеннолетними, один случай взятия в заложники и 14 случаев терроризма. Скольких наказали? В 2022 году за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 23 441 человека, из которых 1 415 ранее отбывали условный срок. При этом 6 951 задержанного привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси. Пострадавшими в период с 1 января по 31 декабря 2022 года от различных преступлений признали 18 670 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, преступность в грузии, статистика
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, преступность в грузии, статистика
Преступность в Грузии снижается - данные за год
Количество преступлений, совершенных в Грузии в 2022 году, сократилось на 3,39 % по сравнению с 2021 годом
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Около 54,5 тысячи преступлений было зафиксировано в Грузии в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, сообщается в материалах МВД Грузии.
Количество преступлений, совершенных в Грузии в 2022 году, сократилось на 3,39 % по сравнению с 2021 годом. При этом с начала года раскрыты были 62,1% из всех дел.
Как заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге, количество преступлений сократилось по всем направлениям, в том числе и в категории тяжких и особо тяжких преступлений. При этом замминистра назвал беспрецедентным число раскрытых преступлений.
В частности, в Грузии сократились такие преступления, как воровство, убийство, разбой, незаконное лишение свободы и нанесение вреда здоровью.
Между тем, за 2022 год в Грузии выросли преступления на сексуальной почве, преступления связанные с наркотиками, взяточничество и незаконное пересечения государственной границы.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.
Топ-5 преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с 1 января по 31 декабря 2022 года было зарегистрировано около 15,9 тысячи фактов, из которых раскрыто 53,2%.
На второе место в 2022 году месяцев вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 5,4 тысячи таких преступлений, из которых раскрыты 94,5%.
На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 4,1 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 87,3%.
Кроме того, в пятерке самых распространенных преступлений – угрозы, их насчитывалось 3,7 тысячи фактов, и насилие – 3,5 тысячи фактов.
Кроме того, по данным МВД Грузии, в 2022 году в стране было зарегистрировано 74 убийства, из которых 32 – с особой жестокостью, 865 случаев нанесения вреда здоровью, 176 случаев изнасилования, 12 случаев торговли людьми, из них 6 несовершеннолетними, один случай взятия в заложники и 14 случаев терроризма.
Скольких наказали?
В 2022 году за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 23 441 человека, из которых 1 415 ранее отбывали условный срок. При этом 6 951 задержанного привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси. Пострадавшими в период с 1 января по 31 декабря 2022 года от различных преступлений признали 18 670 человек.