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Определились победители в параллельном слаломе на ЧМ "Бакуриани 2023"
Определились победители в параллельном слаломе на ЧМ "Бакуриани 2023"
В командных соревнованиях лучшие – сборная Италии, в индивидуальных – среди женщин Швейцария, среди мужчин – Австрия 22.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Сборная Италии стала победителем командного соревнования в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани. На втором месте команда Австрии, на третьем – Швейцария.Что касается индивидуального зачета в параллельном слаломе, то среди мужчин золото и серебро у австрийских спортсменов, бронза – у Канады. В женском слаломе первые две ступени пьедестала у швейцарских спортсменок, бронза – у Австрии. В четверг медали разыграют спортсмены в ски-кроссе (фристайл). Открытие чемпионата мира в Бакуриани состоялось 18 февраля. На турнир съехались около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран.Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Бакуриани – лучшие фото&gt;&gt;От Грузии участниками чемпионата мира стали Реваз Навгаидзе, Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Пока никто из них не дошел до финального этапа. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, бакуриани, грузия, италия, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
спорт, новости, бакуриани, грузия, италия, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу

Определились победители в параллельном слаломе на ЧМ "Бакуриани 2023"

18:38 22.02.2023 (обновлено: 18:57 22.02.2023)
© Courtesy of GSF - Georgian Ski Federation •Сборная Италии стала победителем в командном первенстве в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани.
Сборная Италии стала победителем в командном первенстве в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани. - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2023
© Courtesy of GSF - Georgian Ski Federation •
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В командных соревнованиях лучшие – сборная Италии, в индивидуальных – среди женщин Швейцария, среди мужчин – Австрия
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Сборная Италии стала победителем командного соревнования в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани.
На втором месте команда Австрии, на третьем – Швейцария.
Что касается индивидуального зачета в параллельном слаломе, то среди мужчин золото и серебро у австрийских спортсменов, бронза – у Канады. В женском слаломе первые две ступени пьедестала у швейцарских спортсменок, бронза – у Австрии.
В четверг медали разыграют спортсмены в ски-кроссе (фристайл).
Открытие чемпионата мира в Бакуриани состоялось 18 февраля. На турнир съехались около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Бакуриани – лучшие фото>>
От Грузии участниками чемпионата мира стали Реваз Навгаидзе, Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Пока никто из них не дошел до финального этапа.
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.
Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).
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