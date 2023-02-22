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Определились победители в параллельном слаломе на ЧМ "Бакуриани 2023"
Определились победители в параллельном слаломе на ЧМ "Бакуриани 2023"
В командных соревнованиях лучшие – сборная Италии, в индивидуальных – среди женщин Швейцария, среди мужчин – Австрия 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T18:38+0400
2023-02-22T18:38+0400
2023-02-22T18:57+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Сборная Италии стала победителем командного соревнования в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани. На втором месте команда Австрии, на третьем – Швейцария.Что касается индивидуального зачета в параллельном слаломе, то среди мужчин золото и серебро у австрийских спортсменов, бронза – у Канады. В женском слаломе первые две ступени пьедестала у швейцарских спортсменок, бронза – у Австрии. В четверг медали разыграют спортсмены в ски-кроссе (фристайл). Открытие чемпионата мира в Бакуриани состоялось 18 февраля. На турнир съехались около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран.Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в Бакуриани – лучшие фото>>От Грузии участниками чемпионата мира стали Реваз Навгаидзе, Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Пока никто из них не дошел до финального этапа. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, бакуриани, грузия, италия, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
спорт, новости, бакуриани, грузия, италия, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
Определились победители в параллельном слаломе на ЧМ "Бакуриани 2023"
18:38 22.02.2023 (обновлено: 18:57 22.02.2023)
В командных соревнованиях лучшие – сборная Италии, в индивидуальных – среди женщин Швейцария, среди мужчин – Австрия
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Сборная Италии стала победителем командного соревнования в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани.
На втором месте команда Австрии, на третьем – Швейцария.
Что касается индивидуального зачета в параллельном слаломе, то среди мужчин золото и серебро у австрийских спортсменов, бронза – у Канады. В женском слаломе первые две ступени пьедестала у швейцарских спортсменок, бронза – у Австрии.
В четверг медали разыграют спортсмены в ски-кроссе (фристайл).
Открытие чемпионата мира в Бакуриани состоялось 18 февраля. На турнир съехались около 700 спортсменов высокого уровня из 42 стран.
От Грузии участниками чемпионата мира стали Реваз Навгаидзе, Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Пока никто из них не дошел до финального этапа.
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организован Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.
Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).