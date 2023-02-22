https://sputnik-georgia.ru/20230222/narkotiki-nasilie-i-vymogatelstvo-v-gruzii---zaderzhannye-otpravleny-pod-arest-275160854.html

Наркотики, насилие и вымогательство в Грузии – задержанные отправлены под арест

Наркотики, насилие и вымогательство в Грузии – задержанные отправлены под арест

Пострадавшего посадили в машину, избили и пригрозили убить его и членов его семьи 22.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Всем обвиняемым по делу о насилии и вымогательстве предъявлены обвинения и они решением суда отправлены за решетку на время следствия, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Двое из четырех задержанных обвиняются в насилии, совершенном группой лиц, и в вымогательстве, совершенном группой лиц в целях получения имущества в крупном размере. Третьему предъявили обвинение в недонесении о тяжком преступлении, а четвертому фигуранту дела – в незаконном хранении и приобретении наркотиков в крупном размере. Следствие установило, что в начале 2023 года злоумышленники с применением насилия и угрозами требовали от пострадавшего денег. Уже 9 февраля пострадавшего посадили в машину, избили и пригрозили убить его и членов его семьи, сказано в сообщении.Преступность в Грузии снижается - данные за год>>Между тем ранее в среду МВД заявило, что 20 января 2023 года пострадавшему дали 300 граммов наркотиков и приказали в течение двух недель продать товар, а выручку отдать им. Несмотря на угрозы об убийстве членов семьи, он все же отказался выполнять требование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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