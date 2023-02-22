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Новые здания для медучреждений построят в Аджарии
Новые здания для медучреждений построят в Аджарии
Власти обещают улучшение условий как для медперсонала, так и для пациентов 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T07:00+0400
2023-02-22T07:00+0400
2023-02-22T07:00+0400
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новости
аджария
торнике рижвадзе
центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
минздрав
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Новые здания построят для трех важных медицинских учреждений Аджарии, сообщили в пресс-службе правительства черноморского региона Грузии. Правительство Аджарии намерено построить и отремонтировать Региональный центр, Батумскую поликлинику №1 и региональный Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное>>"Данным решением улучшатся условия для работающего там персонала, а пациенты и бенефициары смогут получить соответствующие сервисы в современной инфраструктуре", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Важно, чтобы улучшение и развитие медицинских сервисов в регионе происходило в беспрерывном режиме, заявил Рижвадзе. Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составил 482,3 миллиона лари, из них 33,2 миллиона лари выделено на здравоохранение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, аджария, торнике рижвадзе, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, минздрав
грузия, новости, аджария, торнике рижвадзе, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, минздрав
Новые здания для медучреждений построят в Аджарии
Власти обещают улучшение условий как для медперсонала, так и для пациентов
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Новые здания построят для трех важных медицинских учреждений Аджарии, сообщили в пресс-службе правительства черноморского региона Грузии.
Правительство Аджарии намерено построить и отремонтировать Региональный центр, Батумскую поликлинику №1 и региональный Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
"Данным решением улучшатся условия для работающего там персонала, а пациенты и бенефициары смогут получить соответствующие сервисы в современной инфраструктуре", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Важно, чтобы улучшение и развитие медицинских сервисов в регионе происходило в беспрерывном режиме, заявил Рижвадзе.
Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составил 482,3 миллиона лари, из них 33,2 миллиона лари выделено на здравоохранение.