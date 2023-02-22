https://sputnik-georgia.ru/20230222/novye-zdaniya-dlya-meduchrezhdeniy-postroyat-v-adzharii--275108563.html

Новые здания для медучреждений построят в Аджарии

Новые здания для медучреждений построят в Аджарии

Власти обещают улучшение условий как для медперсонала, так и для пациентов 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T07:00+0400

2023-02-22T07:00+0400

2023-02-22T07:00+0400

грузия

новости

аджария

торнике рижвадзе

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

минздрав

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Новые здания построят для трех важных медицинских учреждений Аджарии, сообщили в пресс-службе правительства черноморского региона Грузии. Правительство Аджарии намерено построить и отремонтировать Региональный центр, Батумскую поликлинику №1 и региональный Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное>>"Данным решением улучшатся условия для работающего там персонала, а пациенты и бенефициары смогут получить соответствующие сервисы в современной инфраструктуре", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Важно, чтобы улучшение и развитие медицинских сервисов в регионе происходило в беспрерывном режиме, заявил Рижвадзе. Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составил 482,3 миллиона лари, из них 33,2 миллиона лари выделено на здравоохранение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, аджария, торнике рижвадзе, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, минздрав