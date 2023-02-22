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ПА Евронест приняла резолюцию в поддержку членства Грузии в ЕС

ПА Евронест приняла резолюцию в поддержку членства Грузии в ЕС

Парламентская ассамблея Евронест признала вклад Грузии, Украины и Молдовы в безопасность и благополучие ЕС 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T14:18+0400

2023-02-22T14:18+0400

2023-02-22T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Парламентская ассамблея "Евронест" на заседании в Кишиневе приняла резолюцию "О поддержке вступления Грузии, Украины и Молдовы в Евросоюз", говорится в сообщении на сайте парламента Грузии. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Парламентская ассамблея приветствует историческое решение, принятое Еврокомиссией 23 июня 2022 года о предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС Украине и Молдове, и подчеркивает, что все три страны являются частью политики расширения ЕС. Как отметила руководитель грузинской делегации, председатель парламентского комитета европейской интеграции Мака Бочоришвили, сегодня в регионе Восточного партнерства возникла новая реальность. Парламентская ассамблея "Евронест" признает вклад, который Грузия, Украина и Молдова вносят в общую безопасность и благополучие Евросоюза, и подчеркивает важность интеграции всех трех стран в Евросоюз для обеспечения стабильности и безопасности региона. Ассамблея также призывала страны-члены ЕС придать импульс процессу расширения Евросоюза и предпринять конкретные шаги в этом направлении. Парламентская ассамблея "Евронест" прошла в Кишиневе 19-21 февраля. Наряду с депутатами Европарламента в мероприятии приняли участие депутаты парламентов Азербайджана, Молдовы, Грузии, Армении и Украины. При каких условиях Грузии придется защищаться от Европы - мнение депутата>>В работе парламентской ассамблеи из Грузии принимали участие руководитель делегации Мака Бочоришвили, депутаты – Михаил Сарджвеладзе, Майя Битадзе, Леван Карумидзе, Георгий Хелашвили и Георгий Вашадзе. "Евронест" — это межпарламентская ассамблея, созданная для сближения государств-участников программы "Восточное партнерство" с Евросоюзом. "Восточное партнерство" (ВП) — программа открытого сотрудничества Европейского союза с шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа не предусматривает членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение. Парламентская ассамблея "Евронест" состоит из делегаций Европейского парламента и делегаций стран "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, украина, молдова, азербайджан, евронест, восточное партнерство, георгий вашадзе, майя битадзе, еврокомиссия, грузия - ес