https://sputnik-georgia.ru/20230221/pri-kakikh-usloviyakh-gruzii-pridetsya-zaschischatsya-ot-evropy---mnenie-deputata-275109547.html

При каких условиях Грузии придется защищаться от Европы - мнение депутата

При каких условиях Грузии придется защищаться от Европы - мнение депутата

Грузинский политик перечислил причины, по которым ЕС убивает надежды среди жителей страны 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T20:31+0400

2023-02-21T20:31+0400

2023-02-21T20:41+0400

грузия

новости

политика

дмитрий хундадзе

европа

европарламент

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23353/80/233538088_0:19:1610:925_1920x0_80_0_0_8f2abe2710a07dfc1872c6cb5b012e3e.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Хочется верить, что Европе удастся вернуть старые ценности и партнерство с другими государствами, основанное на справедливости, в противном случае Грузии придется защищаться и от нее, заявил депутат парламента Грузии от общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Со дня основания Евросоюз впервые встал перед подобным экзаменом и с первого же раза не смог с ним справиться, считает политик.За последний год Европарламент принял три критические резолюции по Грузии. В последней говорится об ухудшении состояния здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента>>"Нам поручили выполнить 12-пунктовое задание, и поскольку среди трех кандидатов мы лучше всех выполнили это задание, за этим последовал ультиматум – лакмусовая бумага, оказывается, Михаил Саакашвили является жертвой вендетты Бидзины Иванишвили, и будто бы он больше ни в чем не виноват", - заявил Хундадзе. Об этом говорит Европарламент, где по меньшей мере шестерым депутатам предъявлены обвинения в коррупции, двое под следствием, серьезные вопросы есть и к президенту Еврокомиссии. А ее члены говорят нам: играй по нашим правилам, в противном случае для вас закроются двери, заявляет политик.Никто не спорит с тем, что в мире сложная ситуация, сейчас мы стоим перед выбором: война или мир, заявил политик. "То, что у мира нет альтернативы, об этом премьер-министр говорил на конференции в Мюнхене, и многим его заявления, как за пределами, так и внутри страны, резали слух. Но поверьте, очень скоро и другие лидеры придут к выводу, что лучше лепта каждого за обеспечение мира, нежели забота о вооружении", - заявил Хундадзе. По словам Хундадзе, Запад проигнорировал события 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине. В 2008 году Грузия никого не просила ввязаться в конфликт. "Тогда и санкциями не убивался мир. Зато сейчас с нас требуют и войны, и санкций", - отметил Хундадзе."Партнерство не может быть односторонним" – Каладзе об отношениях Грузии с Украиной>>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, дмитрий хундадзе, европа, европарламент, еврокомиссия