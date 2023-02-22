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Представители НПО требуют прозрачности работы лаборатории Лугара
Представители НПО требуют прозрачности работы лаборатории Лугара
Журналисты, политологи и медики обсудили вопрос нахождения западных биолабораторий на постсоветском пространстве 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T16:41+0400
2023-02-22T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Какие риски несут в себе американские лаборатории на постсоветском пространстве – этот вопрос обсудили эксперты медицины, политологии и юриспруденции в ходе круглого стола "Биолаборатории и постсоветское пространство". Организатором мероприятия выступил Евразийский альянс во главе с его председателем Виктором Кусиани. В ходе мероприятия, его участники выразили обеспокоенность тем, что находящаяся на территории Тбилиси американская лаборатория им. Ричарда Лугара является крайне закрытым учреждением и неизвестно, какие риски она может нести для страны. Какие риски несут в себе западные биолаборатории - видео>>"Мы хотели обсудить вопросы, касающиеся биолабораторий в постсоветских странах. Потому что очень активно Запад распространил эти лаборатории, так что надо действовать. Это не только биолаборатории. Это биологическая война против нас, против тех страны, которые окружают Россию", – заявил в интервью Sputnik Грузия организатор круглого стола. Участники круглого стола составили и зачитали текст резолюции, адресованной правительству Грузии с просьбой создать специальную комиссию, которая будет следить за деятельностью лаборатории Лугара во избежание возможных рисков. "Сейчас, когда мы наблюдаем вражеское отношение к Грузии из-за СВО на Украине со стороны киевского режима, они хотят надавить на Грузию, чтобы она приняла какие-то безумные решения. Я опасаюсь, что эту лабораторию могут использовать, чтобы "наказать" Грузию", – считает руководитель института Евразии, гость круглого стола Гулбаат Рцхиладзе. По его словам, у самого Киева нет доступа к лаборатории Лугара, но на нее могут воздействовать те самые "глобалисты", которые сейчас управляют Украиной. В резолюции, адресованной правительству Грузии, говорится, что необходимо сформировать группу общественного контроля, которая будет активно наблюдать за деятельностью лаборатории Лугара исходя из демократических принципов и вопросов безопасности грузинского общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, аналитика, украина, ричард лугар, тбилиси, киев, гулбаат рцхиладзе
грузия, новости, аналитика, украина, ричард лугар, тбилиси, киев, гулбаат рцхиладзе
Представители НПО требуют прозрачности работы лаборатории Лугара
16:41 22.02.2023 (обновлено: 17:04 22.02.2023)
Журналисты, политологи и медики обсудили вопрос нахождения западных биолабораторий на постсоветском пространстве
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Какие риски несут в себе американские лаборатории на постсоветском пространстве – этот вопрос обсудили эксперты медицины, политологии и юриспруденции в ходе круглого стола "Биолаборатории и постсоветское пространство".
Организатором мероприятия выступил Евразийский альянс во главе с его председателем Виктором Кусиани.
В ходе мероприятия, его участники выразили обеспокоенность тем, что находящаяся на территории Тбилиси американская лаборатория им. Ричарда Лугара является крайне закрытым учреждением и неизвестно, какие риски она может нести для страны.
"Мы хотели обсудить вопросы, касающиеся биолабораторий в постсоветских странах. Потому что очень активно Запад распространил эти лаборатории, так что надо действовать. Это не только биолаборатории. Это биологическая война против нас, против тех страны, которые окружают Россию", – заявил в интервью Sputnik Грузия организатор круглого стола.
Участники круглого стола составили и зачитали текст резолюции, адресованной правительству Грузии с просьбой создать специальную комиссию, которая будет следить за деятельностью лаборатории Лугара во избежание возможных рисков.
"Сейчас, когда мы наблюдаем вражеское отношение к Грузии из-за СВО на Украине со стороны киевского режима, они хотят надавить на Грузию, чтобы она приняла какие-то безумные решения. Я опасаюсь, что эту лабораторию могут использовать, чтобы "наказать" Грузию", – считает руководитель института Евразии, гость круглого стола Гулбаат Рцхиладзе.
По его словам, у самого Киева нет доступа к лаборатории Лугара, но на нее могут воздействовать те самые "глобалисты", которые сейчас управляют Украиной.
В резолюции, адресованной правительству Грузии, говорится, что необходимо сформировать группу общественного контроля, которая будет активно наблюдать за деятельностью лаборатории Лугара исходя из демократических принципов и вопросов безопасности грузинского общества.