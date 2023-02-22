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Президент грузинской диаспоры в России обратился к властям Грузии
Президент грузинской диаспоры в России обратился к властям Грузии
Давид Цецхладзе считает недопустимым отказывать этническим грузинам в получении гражданства Грузии 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T17:54+0400
2023-02-22T17:54+0400
2023-02-22T18:13+0400
грузия
общество
новости
давид цецхладзе
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Президент федеральной грузинской национально-культурной автономии в России (ФГНКА) Давид Цецхладзе обратился к правительству Грузии, рассказав о проблемах, касающихся получения или сохранения гражданства Грузии. В своем обращении к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министру Ираклию Гарибашвили и к членам грузинского парламента Цецхладзе коснулся тех проблем, с которыми сталкиваются грузины во время получения грузинского гражданства, а также сохранения двойного гражданства. "Мы встречаемся с тотальным унижением по отношению к грузинам, которые сдают экзамены, им приходится доказывать, почему они хотят получить грузинское гражданство. Мы думаем, что Грузия и грузины – это один организм, и ни у кого нет права отказать в гражданстве Грузии ребенку Грузии, этническому грузину, грузину по крови", – сказал Цецхладзе. Голос миллиона грузин: что волнует диаспору в России>>Кроме того Цецхладзе отметил, что в мае 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что министерство юстиции подготовит законопроект об облегчении процесса получения гражданства для этнических грузин, который в сентябре 2022 года должен был быть представлен в парламенте, однако этого не произошло. "Я прошу вас услышать и учесть наш голос, и сделать все, чтобы в парламенте Грузии представили законопроект, который облегчит процесс получения гражданства для этнических грузин. Никаких экзаменов, никаких унизительных процедур, никаких отказов для грузина, который хочет стать гражданином Грузии", – подчеркнул Цецхладзе. Что касается вопроса сохранения гражданства, то в декабре 2022 года правительство Грузии приняло решение, по которому восстановить гражданство Грузии, утерянное из-за получения паспорта другой страны, можно будет до конца 2024 года. Говоря об этом законопроекте, Цецхладзе выразил свою благодарность от имени грузин, проживающих за рубежом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, давид цецхладзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузино-российские отношения
грузия, общество, новости, давид цецхладзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузино-российские отношения
Президент грузинской диаспоры в России обратился к властям Грузии
17:54 22.02.2023 (обновлено: 18:13 22.02.2023)
Давид Цецхладзе считает недопустимым отказывать этническим грузинам в получении гражданства Грузии
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Президент федеральной грузинской национально-культурной автономии в России (ФГНКА) Давид Цецхладзе обратился к правительству Грузии, рассказав о проблемах, касающихся получения или сохранения гражданства Грузии.
В своем обращении к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министру Ираклию Гарибашвили и к членам грузинского парламента Цецхладзе коснулся тех проблем, с которыми сталкиваются грузины во время получения грузинского гражданства, а также сохранения двойного гражданства.
"Мы встречаемся с тотальным унижением по отношению к грузинам, которые сдают экзамены, им приходится доказывать, почему они хотят получить грузинское гражданство. Мы думаем, что Грузия и грузины – это один организм, и ни у кого нет права отказать в гражданстве Грузии ребенку Грузии, этническому грузину, грузину по крови", – сказал Цецхладзе.
Кроме того Цецхладзе отметил, что в мае 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что министерство юстиции подготовит законопроект об облегчении процесса получения гражданства для этнических грузин, который в сентябре 2022 года должен был быть представлен в парламенте, однако этого не произошло.
"Я прошу вас услышать и учесть наш голос, и сделать все, чтобы в парламенте Грузии представили законопроект, который облегчит процесс получения гражданства для этнических грузин. Никаких экзаменов, никаких унизительных процедур, никаких отказов для грузина, который хочет стать гражданином Грузии", – подчеркнул Цецхладзе.
Что касается вопроса сохранения гражданства, то в декабре 2022 года правительство Грузии приняло решение, по которому восстановить гражданство Грузии, утерянное из-за получения паспорта другой страны, можно будет до конца 2024 года. Говоря об этом законопроекте, Цецхладзе выразил свою благодарность от имени грузин, проживающих за рубежом.