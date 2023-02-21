https://sputnik-georgia.ru/20230221/golos-milliona-gruzin-chto-volnuet-diasporu-v-rossii-275111465.html

Голос миллиона грузин: что волнует диаспору в России

Голос миллиона грузин: что волнует диаспору в России

О безвизе, перспективах возобновления прямого авиасообщения и российско-грузинских отношениях в интервью Sputnik рассказал президент федеральной грузинской... 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T21:47+0400

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россия

тбилиси

давид цецхладзе

грузия

грузино-российские отношения

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Яна Осипова, Sputnik Авиасообщения ждут и российские грузины, и российские туристы В 2019 году авиасообщение России с Грузией было прекращено. По словам президента ФГНКА, президента фонда возрождения и развития русско-грузинских отношений Давида Цецхладзе, грузинская диаспора в России выступает за возобновление прямого авиасообщения. А грузин в России – почти миллион человек. "Это немало, ведь в самой Грузии проживает 3,5 млн. В России - самая большая грузинская диаспора в мире. И это одна из первых национальных общин, которая образовалась в России. Грузины никогда не приостанавливали связь со своей исторической родиной, но и вносили свой вклад в строительство Российского государства, а также активно участвовали в политической и общественно-культурной жизни", - объясняет Цецхладзе. Отсутствие прямого авиасообщения, в первую очередь, усложняет жизнь сотням тысяч этнических грузин на территории России, считает он. "А есть еще и "дети Грузии" - разные этнические представители (азербайджанцы, армяне, греки, курды), которые родились в Грузии и переехали в Россию", – говорит президент ФГНКА. Это зависит не от нас – Кобахидзе о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ>>Не забыл он упомянуть и российских туристов. "Русские любят Грузию, её кухню, народ, природу. Они хотят путешествовать без преград. У многих нет возможности покупать дорогие билеты с пересадками через третьи страны. А КПП "Верхний Ларс", единственная прямая сухопутная дорога, перегружена, потому что все товарообороты проходят через эту границу: не только грузинские, но и турецкие, армянские, иранские и т. д.", - объясняет он. Появилась надежда Президент ФГНКА за последний год несколько раз обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о возобновлении перевозок. "В Грузии были провокации определенных сил, которые были не заинтересованы в улучшении российско-грузинских отношений. Очень жаль, что возобновление авиаперелетов так и не состоялось", - вспоминает он. Сегодня тенденция уже несколько другая: в январе этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности возобновить авиасообщение. "В Грузии председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе сказал, что он приветствует это решение, упомянув при этом грузинскую диаспору в России. Так что я думаю, для них это тоже важно", - делится Давид Цецхладзе. "Конечно, в Грузии могут звучать разные мнения депутатов, общественных деятелей и некоммерческих организаций, финансируемых третьими странами. Также президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она против возобновления авиасообщения. Хорошо было бы, если и президент Грузии была на стороне людей, а не номенклатуры, которая сейчас создана коллективным западом. Правящая партия Грузии и абсолютное большинство мыслящих людей выступают за интересы грузинского народа, что не может не радовать", - объясняет Цецхладзе. После заявлений Лаврова и Кобахидзе президент ФГНКА написал очередное письмо на имя президента РФ, в котором просил о принятии политического решения. "Остаётся надеяться на позитивный исход. И если сейчас политическое решение будет в пользу тех провокаторов, которые не хотят возобновления российско-грузинских отношений, – это будет плачевно", - сетует он. Кому мешают визы Давиду Цецхладзе очень обидно, что грузины, которые вносили свой вклад в развитие России много веков, сейчас могут приехать в России только с визой. "Когда Мелитон Кантария поднимал Знамя Победы над Рейхстагом, он бы и не подумал, что его внуки и правнуки будут приезжать в Россию с визами", - говорит он. "Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, сказал, что Россия была готова отменить визовый режим для граждан Грузии. Все грузины обрадовались и стали ждать этого события. Но грузинское правительство почему-то никак не отреагировало на это заявление. И вопрос был закрыт. Сейчас другая ситуация: правящая партия Грузия и мэр Тбилиси позитивно отреагировали на эту новость", - объясняет Цецхладзе. В конце прошлого года в Москве представители грузинской диаспоры встречались с депутатом грузинского парламента, председателем фракции "Европейских социалистов" и членом комитета по вопросам диаспоры парламента Грузии Фридоном Инджиа. "Мы обсудили все имеющиеся проблемы и перспективы грузинской диаспоры в России. Ведь моя задача на посту руководителя – лоббировать интересы российских грузин в РФ, лоббировать интересы соотечественников в Грузии. Всё это в рамках закона, разумеется", - комментирует встречу эксперт. Эта встреча – защита интересов соотечественников. "Но снова "мяч на стороне России" в вопросе визового режима", - отмечает он. "Грузия отменила визовый режим для граждан РФ. Это сработало очень хорошо, так как укрепило дружбу между нашими народами", - считает Цецхладзе. "Танго танцуют вдвоем" – Карасин о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ>>"Общаясь со студентами российских ВУЗов из Грузии, я понимаю, что наличие виз – один сплошной "геморрой". Им это очень мешает, ведь они постоянно на нервах, что виза закончится и ее надо продлевать или уезжать, бросив учебу", - комментирует он. По словам президента ФГНКА, получить визу гражданину Грузии сейчас не так легко."Надо оформить приглашение из России, сдать пакет документов в визовый центр, ждать ответа о принятом решении. Некоторые оформляют визы, пользуясь услугами специализированных агентств. Из-за этого некоторые люди и агентства спекулируют и наживаются на простых грузинах, желающих поехать в Россию", - негодует он. Грузины – врачи от Бога Давид Цецхладзе рассказал и о грузинских студентах в России. "Молодежь предпочитает медицинские ВУЗы. Ведь всем известно – грузины отличные врачи. По квоте Россия выдает Грузии около 200 бюджетных мест в российских ВУЗах. Сейчас собирают заявки на будущий год для проведения конкурса", - рассказывает он. Но президент ФГНКА сожалеет о том, что сейчас среди молодежи в Грузии популярны западные ВУЗы. Это еще и потому, что для граждан Грузии в Европе действует безвизовый режим. "Но тем не менее в Россию пару сотен студентов приезжает. Я уверен, когда Россия введет безвиз для грузинских граждан, а тем более, когда появятся прямые авиаперелёты, количество грузинских студентов в России увеличится", - делится Цецхладзе. Проблема двойного гражданства у грузин должна решиться. Как рассказал Давид Цецхладзе, очень часто этническим грузинам отказывают в получении грузинского гражданства, если это гражданство второе. "Грузин, имеющий гражданство другой страны, подаёт заявление на получение второго грузинского гражданства, сдаёт экзамены и получает отказ", - комментирует ситуацию Цецхладзе. "Это необъяснимая проблема. ООН пять лет назад внёс грузин в пятёрку исчезающих наций в мире", - объясняет он. Грузинская диаспора в России не согласна с нынешней политикой Грузии в вопросах сохранения гражданства. Российским предпринимателям помогут выйти на грузинский рынок>>"Мы приложим все усилия, чтобы Грузия "автоматом" выдавала всем желающим грузинам грузинское гражданство безо всяких экзаменов и отказов. Ведь это один организм, и никакие тенденции нового мироустройства это не изменят. Фридон Инджиа обещал посодействовать в этом вопросе", - рассказывает он. ФГНКА недавно приняла резолюцию "Голоса миллиона грузин". "При принятии этой резолюции присутствовал грузинский консул от секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ, и он тоже услышал нашу проблему. Помимо этого, ФГНКА обратилась в грузинское правительство с предложением, чтобы получение грузинского гражданства для грузин проходило просто по процедуре идентификации", - дополнил Давид Цецхладзе. "Код любви" между россиянами и грузинами заложен в прошлом Наши предки заложили "код любви" между двумя народами. "Есть, конечно, и отдельные общества, которые, получив гранты от западных государств, говорят плохие вещи о нашей дружбе. Наши предки кровь проливали за Россию, и вся диаспора мечтает, чтобы Россия и Грузия сохранили мирные отношения", - говорит Цецхладзе. По словам президента ФГНКА, грузинская диаспора активно участвует в реализации национальной политики РФ. "Совместно с "Домом народов России" и Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) мы организовали и провели Первый съезд федеральных национальных автономий в России, который был приурочен ко Дню народного единства. На нем мы обсуждали актуальные вопросы с представителями общин. Теперь Дом народов России внёс в свою программу проведение второго съезда федеральных национально-культурных автономий в 2023. Тоже в ноябре. А 12 мая – теперь день грузинской диаспоры в России. Планируем отмечать", - делится президент ФГНКА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, тбилиси, давид цецхладзе, грузия, грузино-российские отношения