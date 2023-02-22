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Сколько человек получают пенсии и соцпомощь в Грузии – статистка за 2022 год

Сколько человек получают пенсии и соцпомощь в Грузии – статистка за 2022 год

Национальная служба статистики Грузии опубликовала документ "Показатели социальной защиты" за 2022 год 22.02.2023, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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Так, согласно документу, пенсию в Грузии получают более 808 тысяч человек, из них большинство (71,3%) – женщины. Больше всего получателей пенсии в Тбилиси – 29,9%, затем следует регион Имерети – 16,0%, а на третьем месте Самегрело - Земо Сванети – 10,6%. Количество получателей соцпакета в Грузии – более 178,4 тысячи человек, из них большинство (66,7%) – мужчины. В Тбилиси соцпомощь получают 27,1% от общего числа получателей, 16,6% – в Имерети, а в Аджарии – 11,5%. Более подробную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Сакстат посчитал пенсионеров в Грузии>>В Грузии действует закон об индексации пенсий для возрастных пенсионеров в зависимости от экономического роста и инфляции. С 1 января пенсия для лиц моложе 70 лет составила 300 лари, а для лиц старше 70 – 365 лари. Для жителей высокогорных регионов - соответственно 355 и 440 лари. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Курс лари по отношению к доллару США на 22 февраля – 2,6365 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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