https://sputnik-georgia.ru/20230222/sudba-partii-saakashvili-v-gruzii---novaya-zhizn-ili-besslavnyy-konets-274420213.html

Судьба партии Саакашвили в Грузии - новая жизнь или бесславный конец?

Судьба партии Саакашвили в Грузии - новая жизнь или бесславный конец?

Власть в главной оппозиционной партии Грузии переходит в руки Левана Хабеишвили и поддерживающих его главных фигур правления экс-президента Михаила Саакашвили. 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T14:50+0400

2023-02-22T14:50+0400

2023-02-28T10:13+0400

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михаил саакашвили

тбилиси

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Что ждет партию, основанную Саакашвили более 20 лет назад? Разбираемся в материале Sputnik Грузия.Леван Хабеишвили выиграл выборы председателя "Нацдвижения", обойдя своего главного конкурента - приверженца умеренной политики Нику Мелия - на более чем 5 тысяч голосов. Накануне выборов с уст Хабеишвили много раз прозвучал лозунг об освобождении Саакашвили из заключения силовым методом и о возможности революции для смены власти в стране. Насколько честными были выборы председателя, остается только гадать. Как показал эксперимент, проведенный Sputnik Грузия, принять участие в выборах председателя партии мог любой человек, даже тот, кто никогда ее не поддерживал. Партия записывала в избиратели всех с активным аккаунтом в грузинском сегменте социальных сетей вне зависимости от языка постов или политических взглядов и симпатий. Кто такой Хабеишвили 35-летний Леван Хабеишвили - выходец из команды мэрии Тбилиси времен Гиги Угулава и правления "Единого национального движения". С 2008 по 2012 год он проработал в системе мэрии столицы сначала на должности начальника отдела по делам молодежи в управе Исани-Самгорского района, а после - в мэрии Тбилиси в группе мониторинга спорта. В 2012 году Хабеишвили попал на работу в администрацию президента к Михаилу Саакашвили, с которым проработал год. В 2014 году, уже после окончательного отстранения Саакашвили от власти (после 2012 года он оставался президентом) и его отъезда из Грузии, Хабеишвили ушел в неправительственный сектор и основал "Центр мониторинга "Медиатор". Его НПО занималось защитой прав граждан в сфере отношений с местной властью. Однако работа в НПО продлилась недолго. В 2016 году он вместе с экс-главой публичного реестра и выходцем из "Нацдвижения" Георгием Вашадзе основал партию "Новая Грузия" и даже попытался попасть в парламент от блока "Новая Грузия" и партии оперного певца Пааты Бурчуладзе "Государство для народа" в качестве мажоритария в Тбилиси, однако безуспешно. Спустя год, осенью 2017 года, Хабеишвили уже был активным членом "Нацдвижения" и стал депутатом тбилисского сакребуло от партии. В сакребуло он запомнился своими громкими обвинениями в адрес властей и драками с представителями правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На сегодняшний день Хабеишвили депутат парламента. В 2020 году он был 35-м в списке партии, намного ниже, чем его конкуренты по выборам председателя. Ника Мелия был третьим в списке, а Нона Мамулашвили – 32-й. За все время работы в парламенте Хабеишвили принял участие всего в 37 голосованиях из 2 497, в 11 случаях он голосовал против, а в 28 случаях – за. Из собственности у Хабеишвили на 1 февраля 2022 года был автомобиль и кредиты на сумму 2 тысячи лари (около 700 долларов). "Нацдвижение" сегодня "Единое национальное движение" - это партия с 60 региональными организациями, у которой в Грузии 95 офисов. Размер финансирования партии колеблется от 1,5 до 7 миллионов лари в год, из них 2,2 миллиона - государственное финансирование. При этом по размеру пожертвований и финансирования от государства партия занимает второе место после правящей партии "Грузинская мечта". К началу 2022 года на балансе партии числились 3 здания стоимостью около 3 миллионов лари и 16 автомобилей, самый дорогой из которых был выпущен в 2021 году и стоит 83 тысячи лари ($32 тыс). Между тем, несмотря на все свои богатства, "Единому национальному движению" не удается добиться главного - вернуть власть. Более того, рейтинг партии стремительно катится вниз. Если еще в начале 2022 года по различным опросам партию поддерживали от 7 до 9 процентов населения, то уже в конце - максимум 6%. Однако если судить по поддержке партии на выборах, то она остается с 2016 года в пределах 30%. Для сравнения: главный конкурент "Нацдвижения" правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" опережает даже самые лучшие показатели главной оппозиционной силы на 20-25%. Попасть на волну Двадцать лет назад в Грузии царили "темные" времена, при этом "темные" и в буквальном смысле - сопровождаемые частыми отключениями электричества. Коррупция на всех уровнях, бюрократия и разгул криминального мира на фоне тяжелого социального положения достигли критического уровня, и перемены были неизбежны. Жаждой перемен и политическим застоем воспользовался молодой и харизматичный Михаил Саакашвили, который, покинув пост министра юстиции с громким скандалом, вместе с такими же молодыми энтузиастами в 2002 году основал партию под названием "Национальное движение за спасение Грузии". В тот же год его политическая сила сменила название и приняла имя другой небольшой партии - "Единое национальное движение" - и, попав на волну жажды нового, начала уверенно двигаться к власти. Кстати, партия "Единое национальное движение" в том виде, в котором существует до сегодняшнего дня, прошла регистрацию лишь в 2004 году, после того как свершилась та самая "революция роз". В целом первые годы становления "Единого национального движения" можно назвать годами выгодных союзов. Сначала союз с "Республиканской партией" и "Консервативной партией" позволил "Нацдвижению" выиграть выборы в сакребуло (местный совещательный орган) Тбилиси, после тандем с "Лейбористской партией" принес Саакашвили место главы сакребуло Тбилиси. А уже в 2003 году связь с "Объединенными демократами" и "Союзом традиционалистов Грузии" обеспечила гарантию прихода к власти. Иронией судьбы можно считать то, что уже спустя 9 лет, в 2012 году, тандем консерваторов и республиканцев с миллиардером Бидзиной Иванишвили отстранил "Нацдвижение" от власти, а главной причиной прихода Иванишвили в политику стал разгон 26 мая 2011 года акции, организованной видоизмененными "Объединенными демократами" во главе с Нино Бурджанадзе. Революция идеологийК парламентским выборам осенью 2003 года у "Единого национального движения" из активов было тандемное большинство в сакребуло Тбилиси и растущее число сторонников. Конкуренцию из оппозиции ему могла составить разве что партия другого не менее харизматичного и пользующегося любовью общества политика Зураба Жвания "Объединенные демократы". На фоне появления двух активно растущих оппозиционных сил росло и желание перемен в обществе, которое и достигло пика в ноябре 2003 года. Этими настроениями воспользовались главные идеологи оппозиции и серые кардиналы с запада , которых уже не устраивала мягкая и дипломатичная внешняя политика президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Несовпадение предварительных результатов парламентских выборов с данными первых экзит-полов, проводимых американской компанией, стало тем самым удобным толчком для смены власти. Кстати, этой проверенной схемой "Нацдвижение" пыталось воспользоваться несколько раз, уже находясь в оппозиции, но не смогло попасть в настроения общества, и попытки провалились. Завершением акций стал срыв первого заседания новоизбранного парламента 22 ноября 2003 года. Митингующие ворвались в здание парламента с розами в руках, а после - заняли и здание государственной канцелярии. Кстати, ни силы обороны, ни полиция митингующим не мешали. А розы стали символом т.н. "революции". Уже 23 ноября Саакашвили, Жвания и Бурджанадзе встретились с Эдуардом Шеварднадзе. После встречи тот объявил об отставке, и в стране началась новое время – время власти "Единого национального движения", которое продлилось девять лет. Главная фигура "Нацдвижения" Популярность "Нацдвижения" от самого его основания до сегодняшнего дня обеспечивает Михаил Саакашвили. Придя на грузинский политический олимп как политик нового формата, без галстука и не боящийся толпы, Саакашвили быстро завоевал любовь простых обывателей и уже в 2004 году получил небывалую поддержку - 96,23% голосов были отданы ему. Однако скоро стало понятно, что правление Саакашвили - это бесконечный спектакль одного актера. Став президентом, Саакашвили то поил министров фальсифицированным вином в прямом эфире, то снимал с должностей губернаторов и мэров из-за неотремонтированного здания, то плавал в новом открытом бассейне, то в очередной раз открывал новое здание, то напрямую оскорблял и отчитывал подозреваемых в преступлениях. Это шоу приелось к 2008 году. Тогда Саакашвили удалось выиграть выборы уже с трудом - отрыв от главного оппозиционного конкурента составил всего несколько процентов. Однако Саакашвили это не образумило, бесконечный пиар продолжился с новой силой. После завершения президентского срока, в 2013 году, Саакашвили покинул Грузию, а в 2015 стал гражданином Украины и губернатором Одессы. Однако ни новый статус, ни новая должность в другой стране не помешали ему сохранить влияние на партию и на своих избирателей в Грузии. Он периодически появлялся на экранах грузинского телевидения аккурат перед выборами, обещая вернуться. Да и Украина тоже успела насладиться шоу от Саакашвили – он то пытался прыгать с крыши, то силой пробивался через польско-украинскую границу, то устраивал перепалки в прямом эфире с украинскими чиновниками. Вернулся экс-президент на родину только осенью 2021 года. К этому времени у прокуратуры Грузии уже было достаточно дел против него – служебных преступлений, совершенных во время правления. Сейчас экс-президент Грузии отбывает на родине шестилетний срок наказания за два преступления, но его пребывание в тюрьме фактически стало продолжением бесконечного "шоу от Саакашвили". Сразу после ареста 1 октября 2021 года Саакашвили объявил голодовку, которая длилась 50 дней, и страна сначала гадала, голодает ли он на самом деле, а после - насколько ему плохо с учетом, что с момента ареста экс-президент провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Диагноз неизвестен до сих пор. Семья и защита экс-президента уже многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. В Тбилисском городском суде более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. От демократии до автократии Пришедшая к власти строить "демократию" партия "Нацдвижение" стала быстро показывать свое истинное лицо. Под прикрытием проводимых реформ и строительства демократии "Единое национальное движение" стало проводить первые политические репрессии. Новостные выпуски практически полностью в первые годы превратились в шоу арестов чиновников времен Шеварднадзе и заявлений об увольнениях. Как показало время, это было лишь только началом. Арест как главный метод борьбы с недовольными стал одной из визитной карточек правления "Нацдвижения". Однако половина осужденных, как показала статистика, шли не в тюрьму, а обратно на свободу в условное заключение после показательного признания вины и уплаты денег в бюджет страны. Показателем всего правления "Единого национального движения" стала знаменитая реформа полиции. Фигура грузинского полицейского, подтянутого, в новенькой форме, на фоне современного стеклянного здания, символизирующего прозрачность работы полиции, стала практически символом работы "Нацдвижения". Однако реальная картина радикально отличалась от представляемой общественности. Унижения, избиения, манипуляция личной жизнью, пытки и даже убийства – вот, что стояло за картинкой идеальной работы полиции в эпоху "Нацдвижения". И если в первые годы об этом только шептались, то уже к 2007 году то, что Грузия – это полицейское государство, а страной управляют "силовые структуры", стало очевидно. В феврале 2006 года в пригороде Тбилиси мертвым был обнаружен сотрудник "Банка Грузии" - 28-летний Сандро Гиргвлиани. Подробности его смерти, обнародованные оппозиционным на то время телеканалом "Имеди", шокировали общественность. Телеканал сообщил, что вероятными убийцами Гиргвлиани могут быть высокопоставленные чиновники МВД Грузии. Эта новость получила большой общественный резонанс, и в стране начались первые акции протеста, пик которых пришелся на ноябрь 2007 года. Ранним утром 7 ноября полиция жестоко разогнала акцию голодовки, устроенную оппозицией с требованием отставки президента , и тот день для Тбилиси превратился в ад. Разгоны недовольных длились целый день. При этом сотрудники полиции не гнушались применять дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Апофеозом этого "полицейского беспредела" стал вход в телекомпанию "Имеди" и фактическое закрытие рупора оппозиции. Второй раз полиция так массово применила силу против оппозиции уже в мае 2011 года. В ночь на 26 мая спецназ окружил проспект Руставели, где проходила акция оппозиции с требованием отставки президента, и жестоко разогнал протестующих с применением дубинок, резиновых пуль и газа. В результате разгона погибли два участника акции, еще 21 протестующий оказался в больнице. Уже к 2012 году благодаря "Нацдвижению" Грузия превратилась полностью в автократичное государство, управление которым было полностью сконцентрировано в руках Михаила Саакашвили, за которым стояли "серые кардиналы" - представители силовых ведомств: на то время министр юстиции Зураб Адеишвили, министр внутренних дел Вано Мерабишвили и министр обороны Бачо Ахалая. Уже после смены власти в 2012 году именно этих чиновников судили за должностные преступления и превышение полномочий. Правда, правосудие настигло только Саакашвили, Мерабишвили и Ахалая, самому главному "серому кардиналу" Грузии Зурабу Адеишвили, с именем которого прокуратура после нового расследования связывает самые громкие преступления в Грузии в период правления, пока успешно удается скрываться от правосудия. Флагман антироссийских настроений Еще одной "визитной" карточкой "Единого национального движения" стало формирование образа врага из Российской Федерации. Происходило это постепенно. В первый год после прихода к власти "Единое национальное движение" заявило о хороших отношениях с Россией и даже договорилось об упрощении визового режима и усилении торговых отношений. Однако продлилось это недолго. Зимой 2005 года Грузия потребовала вывести российские военные базы с территории Грузии, а в мае стороны достигли соглашения, что военные базы будут выведены до 2008 года. Однако уже спустя полгода грузино-российские отношения стали ухудшаться. В январе 2006 года после взрывов на магистральных газопроводах, в результате которых были перекрыты поставки российского газа в Грузию и Армению, Саакашвили заявил, что оценивает эти взрывы как диверсию, после чего обвинил Москву в шантаже. Тогда же он подписал указ о выходе Грузии из Совета министров обороны стран СНГ. А уже 27 марта Роспотребнадзор наложил запрет на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. Потери грузинской стороны в первый год действия эмбарго оценивались в сумму от 40 до 70 млн долларов.Уже 6 августа в Грузии был арестован ряд деятелей пророссийской оппозиции. Саакашвили заявил, что они российские агенты и планировали государственный переворот. А 27 сентября грузинская полиция задержала четырёх российских офицеров, обвинённых в шпионаже, после чего Россия объявила о начале полномасштабной транспортной блокады Грузии со своей стороны. Через несколько дней российские военнослужащие были переданы России, но решение о транспортной блокаде всё равно вступило в действие. Единственный пограничный КПП Верхний Ларс-Казбеги на границе между Россией и Грузией был закрыт по инициативе российской стороны и возобновил работу лишь в марте 2010 года. В октябре 2006 года также было прекращено прямое авиасообщение Грузии с Россией. Российские власти заявили, что эти действия являются ответом на "антироссийский курс" Грузии. После последовала массовая депортация из России нелегальных мигрантов — граждан Грузии. Договорённость о возобновлении авиасообщения была достигнута в феврале 2008 года. 25 марта 2008 года Россия полностью возобновила прямое воздушное сообщение с Грузией.В этот период отношения между Тбилиси и Москвой осложнило намерение Михаила Саакашвили ускорить шаги, направленные на присоединение Грузии к НАТО. В 2006 году грузинский парламент проголосовал единогласно за интеграцию Грузии в НАТО. А 5 января 2008 года Грузия одновременно с президентскими выборами провела референдум, по результатам которого за присоединение к НАТО высказались 77% голосовавших. Россия рассматривала продвижение НАТО на восток как угрозу своим стратегическим интересам в Европе. Еще одним камнем преткновения отношений Грузии и России стал вопрос Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). Ситуация обострилась в августе 2008 года, во время так называемой "пятидневной войны".В сентябре 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). При этом власти Грузии продолжали выдавать визы гражданам России. А в феврале 2012 года и вовсе ввели безвизовый режим для краткосрочных поездок. Однако на этом фоне в самой Грузии "Единое национальное движение" активно формировало из России образ врага, периодически демонстрируя задержания "российских шпионов" и уличая в этом всех, кто высказывался против ее правления, в том числе экспертов, журналистов и особенно неугодных политиков. Кроме того, для создания нужных настроений в марте 2010 года по заказу власти телеканал "Имеди" выпустил специальный выпуск о якобы начале войны с Россией, что спровоцировало панику у населения и укрепило создаваемый Нацдвижением "образ". Кстати, антироссийские настроения партия продолжает сеять до сих пор. Недовольная улучшением отношений с северным соседом партия периодически при помощи поддерживающих ее телеканалов подчеркивает якобы существующие угрозы Грузии со стороны России. Будет ли революция и освободят ли Саакашвили?Вернемся к обещаниям новоизбранного председателя Единого национального движения. Хабеишвили активно призывал к "позитивным переменам быстрым революционным путем" и заявлял о готовности нарушать закон ради освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.По мнению политолога Арчила Сихарулидзе, обещания революции и освобождения Саакашвили не трансформируются из слов в действия."Как они его (Саакашвили – ред.) освободят? Что они сделают? Ворвутся в "Вивамеди" и побьют сотрудников? Это вызовет колоссальный негатив. Они ничего сделать не смогут, поэтому Хабеишвили может сделать только одно – посмотреть, сколько людей выйдет на улицу 24 февраля. Но, конечно, это ни к чему не приведет, я думаю, он это тоже понимает", - сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия. Ранее оппозиция анонсировала акцию солидарности с Украиной, которая состоится 24 февраля. По тому, сколько людей выйдет на акцию, можно будет сказать, удастся ли Нацдвижению собрать силы и вернуться в реальные игроки грузинской политики. "Что предлагает оппозиция? Опять то же самое – НАТО, ЕС, и все это не понятно как, где, когда. А что дальше? Никакой экономической повестки, никакой социальной повестки, только революция. А революция для чего? Не для того, чтобы построить лучшее общество, а… спасти Саакашвили. Пока вокруг этого все будет крутиться, никакого прорыва не будет", - подчеркнул Арчил Сихарулидзе.

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аналитика, политика, грузия, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта, михаил саакашвили, тбилиси