https://sputnik-georgia.ru/20230222/tysyachi-armyanskiy-fur-ozhidayut-proezda-cherez-verkhniy-lars-275135173.html

Тысячи армянских фур ожидают проезда через "Верхний Ларс"

Тысячи армянских фур ожидают проезда через "Верхний Ларс"

Дорога, ведущая к грузино-российской границе, закрыта для всех видов транспорта 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T14:16+0400

2023-02-22T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Более двух тысяч армянских фур ожидают проезда как через грузино-российкую границу на ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", так и в обратную сторону, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на таможенного атташе посольства РА в России Ваана Акопяна.Согласно данным Департамента автомобильных дорог Грузии, на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, из-за опасности схода лавин запрещено движение для всех видов транспорта. "Движение через Ларс в оба направления все еще запрещено для фур. Однако с утра уже начались работы по расчистке дороги через Крестовый перевал. Вполне возможно, что дорога сегодня откроется для легковушек", - сказал атташе.Всего с российской стороны проезда через Ларс ожидают 1 800 армянских фур (в общей сложности – 5 000 большегрузов из разных стран). Из Армении выехало около 250 большегрузов, они пока не пересекли границу в направлении РФ, сообщил Акопян. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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