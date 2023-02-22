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Узбекистан намерен обеспечить непрерывную перевозку грузов в Европу и США через Грузию
Узбекистан намерен обеспечить непрерывную перевозку грузов в Европу и США через Грузию
Заместитель главы Минтранса посетил Грузию, где провел встречи с представителями власти и руководством портов 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T08:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана планирует бесперебойно поставлять грузы в европейские страны и США через порты Грузии - Поти и Батуми, сообщили в пресс-службе ведомства. Заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов во время визита в Грузию провел встречи с представителями министерства экономики и устойчивого развития, АО "Грузинские железные дороги" и с руководством портов Поти и Батуми. На встрече также рассмотрены аспекты сокращения стоимости и сроков грузоперевозок, расширения тарифных льгот. Контейнерный поезд будет ездить из Узбекистана в грузинский порт Поти&gt;&gt;"Вместе с тем стороны обменялись мнениями по эффективному использованию инфраструктуры портов Поти и Батуми", - отмечено в сообщении.Кроме того, стороны определили направления сотрудничества и задачи, которые предстоит реализовать в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, узбекистан, поти, европа, грузинская железная дорога, sputnik
грузия, новости, экономика, узбекистан, поти, европа, грузинская железная дорога, sputnik

Узбекистан намерен обеспечить непрерывную перевозку грузов в Европу и США через Грузию

08:00 22.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Nc tech3 / POTIПорт Поти в Грузии
Порт Поти в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Nc tech3 / POTI
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Заместитель главы Минтранса посетил Грузию, где провел встречи с представителями власти и руководством портов
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана планирует бесперебойно поставлять грузы в европейские страны и США через порты Грузии - Поти и Батуми, сообщили в пресс-службе ведомства.
Заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов во время визита в Грузию провел встречи с представителями министерства экономики и устойчивого развития, АО "Грузинские железные дороги" и с руководством портов Поти и Батуми.

"Стороны обсудили вопросы организации бесперебойной перевозки экспортных и импортных товаров Узбекистана в страны Европы и Америки через порты Грузии", - говорится в сообщении.

На встрече также рассмотрены аспекты сокращения стоимости и сроков грузоперевозок, расширения тарифных льгот.
Контейнерный поезд будет ездить из Узбекистана в грузинский порт Поти>>
"Вместе с тем стороны обменялись мнениями по эффективному использованию инфраструктуры портов Поти и Батуми", - отмечено в сообщении.
Кроме того, стороны определили направления сотрудничества и задачи, которые предстоит реализовать в будущем.
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