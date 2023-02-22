https://sputnik-georgia.ru/20230222/uzbekistan-nameren-obespechit-nepreryvnuyu-perevozku-gruzov-v-evropu-i-ssha-cherez-gruziyu-275116610.html

Узбекистан намерен обеспечить непрерывную перевозку грузов в Европу и США через Грузию

Узбекистан намерен обеспечить непрерывную перевозку грузов в Европу и США через Грузию

Заместитель главы Минтранса посетил Грузию, где провел встречи с представителями власти и руководством портов 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана планирует бесперебойно поставлять грузы в европейские страны и США через порты Грузии - Поти и Батуми, сообщили в пресс-службе ведомства. Заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов во время визита в Грузию провел встречи с представителями министерства экономики и устойчивого развития, АО "Грузинские железные дороги" и с руководством портов Поти и Батуми. На встрече также рассмотрены аспекты сокращения стоимости и сроков грузоперевозок, расширения тарифных льгот. Контейнерный поезд будет ездить из Узбекистана в грузинский порт Поти>>"Вместе с тем стороны обменялись мнениями по эффективному использованию инфраструктуры портов Поти и Батуми", - отмечено в сообщении.Кроме того, стороны определили направления сотрудничества и задачи, которые предстоит реализовать в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, узбекистан, поти, европа, грузинская железная дорога, sputnik