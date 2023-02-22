https://sputnik-georgia.ru/20230222/v-bolshinstvo-bankov-v-gruzii-net-okhrannikov--glava-mvd-275127705.html

В большинстве банков Грузии нет охранников – глава МВД

В большинстве банков Грузии нет охранников – глава МВД

Банки отказываются нанимать охранников, обосновывая это наличием страховки 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T11:31+0400

2023-02-22T11:31+0400

2023-02-22T12:01+0400

грузия

новости

вахтанг гомелаури

"банк грузии"

sputnik

национальный банк

каха кахишвили

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263552999_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_c48ecbb4051b644d1ed646e36e181e98.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В большинстве банков Грузии нет охранников, что впоследствии становится проблемой министерства внутренних дел страны, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Так Гомелаури ответил на вопрос депутата Кахи Кахишвили о том, не планирует ли МВД сделать наличием охранников в банках Грузии обязательным.А после того, как происходит преступление, они обращаются к правоохранителям с вопросом "что вы сделали", сказал министр и отметил, что Национальный банк тоже должен этим заинтересоваться.По словам министра, к сожалению, охранники есть лишь у нескольких филиалов одного из банков. Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: Эсебуа останется в тюрьме>>"Это серьезная проблема… Безусловно, мы не можем решить это в одиночку, мы не можем никого заставить нанять охрану", - отметил Гомелаури. Министр также отметил, что в СМИ, в том числе оппозиционных, не раз с интересом говорили о том, что около банков мобилизована полиция, однако в этом нет ничего нового, и периодически около банков усиливают патрулирование. В большинстве случаев попытки ограбить банки в Грузии оказываются неудачными - злоумышленники очень скоро оказываются в наручниках. Но было несколько крупных нападений на отделения "Банка Грузии" - с оружием, заложниками и списком требований. Самое громкое ограбление "Банка Грузии" произошло в городе Зугдиди (регион Самегрело, Западная Грузия) 21 октября 2020 года. Злоумышленник ворвался в банк в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой. Спецоперация длилась почти весь день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов выкупа за освобождение заложников и скрылся. Поймать его удалось лишь 8 февраля 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, вахтанг гомелаури, "банк грузии", sputnik, национальный банк, каха кахишвили, мвд грузии