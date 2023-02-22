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В большинстве банков Грузии нет охранников – глава МВД
В большинстве банков Грузии нет охранников – глава МВД
Банки отказываются нанимать охранников, обосновывая это наличием страховки 22.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В большинстве банков Грузии нет охранников, что впоследствии становится проблемой министерства внутренних дел страны, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Так Гомелаури ответил на вопрос депутата Кахи Кахишвили о том, не планирует ли МВД сделать наличием охранников в банках Грузии обязательным.А после того, как происходит преступление, они обращаются к правоохранителям с вопросом "что вы сделали", сказал министр и отметил, что Национальный банк тоже должен этим заинтересоваться.По словам министра, к сожалению, охранники есть лишь у нескольких филиалов одного из банков. Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: Эсебуа останется в тюрьме&gt;&gt;"Это серьезная проблема… Безусловно, мы не можем решить это в одиночку, мы не можем никого заставить нанять охрану", - отметил Гомелаури. Министр также отметил, что в СМИ, в том числе оппозиционных, не раз с интересом говорили о том, что около банков мобилизована полиция, однако в этом нет ничего нового, и периодически около банков усиливают патрулирование. В большинстве случаев попытки ограбить банки в Грузии оказываются неудачными - злоумышленники очень скоро оказываются в наручниках. Но было несколько крупных нападений на отделения "Банка Грузии" - с оружием, заложниками и списком требований. Самое громкое ограбление "Банка Грузии" произошло в городе Зугдиди (регион Самегрело, Западная Грузия) 21 октября 2020 года. Злоумышленник ворвался в банк в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой. Спецоперация длилась почти весь день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов выкупа за освобождение заложников и скрылся. Поймать его удалось лишь 8 февраля 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, вахтанг гомелаури, "банк грузии", sputnik, национальный банк, каха кахишвили, мвд грузии
грузия, новости, вахтанг гомелаури, "банк грузии", sputnik, национальный банк, каха кахишвили, мвд грузии

В большинстве банков Грузии нет охранников – глава МВД

11:31 22.02.2023 (обновлено: 12:01 22.02.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliФилиал TBC bank на проспекте Церетели
Филиал TBC bank на проспекте Церетели - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Банки отказываются нанимать охранников, обосновывая это наличием страховки
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В большинстве банков Грузии нет охранников, что впоследствии становится проблемой министерства внутренних дел страны, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
Так Гомелаури ответил на вопрос депутата Кахи Кахишвили о том, не планирует ли МВД сделать наличием охранников в банках Грузии обязательным.

"Когда мы говорим им нанять охрану, они отвечают, что застрахованы и проблемы не существует. Однак затем это становится проблемой МВД", - заявил министр.

А после того, как происходит преступление, они обращаются к правоохранителям с вопросом "что вы сделали", сказал министр и отметил, что Национальный банк тоже должен этим заинтересоваться.
По словам министра, к сожалению, охранники есть лишь у нескольких филиалов одного из банков.
Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: Эсебуа останется в тюрьме>>
"Это серьезная проблема… Безусловно, мы не можем решить это в одиночку, мы не можем никого заставить нанять охрану", - отметил Гомелаури.
Министр также отметил, что в СМИ, в том числе оппозиционных, не раз с интересом говорили о том, что около банков мобилизована полиция, однако в этом нет ничего нового, и периодически около банков усиливают патрулирование.
Очередь на ограбление банка, карикатура
Очередь на ограбление банка, карикатура - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2023
Очередь на ограбление банка, карикатура
В большинстве случаев попытки ограбить банки в Грузии оказываются неудачными - злоумышленники очень скоро оказываются в наручниках. Но было несколько крупных нападений на отделения "Банка Грузии" - с оружием, заложниками и списком требований.
Самое громкое ограбление "Банка Грузии" произошло в городе Зугдиди (регион Самегрело, Западная Грузия) 21 октября 2020 года. Злоумышленник ворвался в банк в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой.
Спецоперация длилась почти весь день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов выкупа за освобождение заложников и скрылся. Поймать его удалось лишь 8 февраля 2023 года.
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