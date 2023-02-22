https://sputnik-georgia.ru/20230222/v-gruziyu-ne-pustili-brata-glavreda-dozhdya---kommentariy-glavy-mvd-275118916.html

В Грузию не пустили брата главреда "Дождя"* - комментарий главы МВД

В Грузию не пустили брата главреда "Дождя"* - комментарий главы МВД

Прибывшего из Вены 20 февраля Филиппа Дзядко продержали всю ночь в Тбилисском аэропорту 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T01:54+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция не протестовала, когда граждан Грузии не впускали в другие страны, сказал глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, комментируя возмущение оппозиционеров из-за во въезде в страну российскому писателю и журналисту Филиппу Дзядко - брату главного редактора телеканала "Дождь"* (признан в РФ иноагентом). Прибывшего из Вены 20 февраля Филиппа Дзядко продержали всю ночь в Тбилисском аэропорту, а затем отказали во въезде без объяснения причин, сказали его родные. Пока Дзядко ждал решения пограничников, грузинская оппозиционная партия "Дроа" проводила акцию протеста в аэропорту. По его словам, в воскресенье отказ во въезде в Грузию получили девять граждан России. "Вчера началась паника из-за того, что допуск не был предоставлен человеку, который, по словам оппозиционеров, выступает против российского президента... Почему оппозиционеры не высказали недовольство в связи с остальными восьми гражданами?", - заявил Гомелаури В то же время он назвал нелогичным действия оппозиции, которые с одной стороны говорят о введении визового режима для россиян, перекрытии границы и так далее, а с другой "происходит оркестрованный ажиотаж, что какого-то журналиста, писателя или художника не впустили".Депутат назвал спекуляцией утверждения о наплыве россиян в Грузию>>Россиянам для въезда в Грузию не нужна виза, они могут оставаться в стране год. При въезде в Грузии все иностранные граждане проходят проверку на соответствие требованиям безопасности.* СМИ, выполняющее функции иноагентаПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, вахтанг гомелаури, тв "дождь"