https://sputnik-georgia.ru/20230222/v-tbilisi-nazovut-obladateley-turisticheskogo-oskara-275155725.html

В Тбилиси назовут обладателей "туристического Оскара"

В Тбилиси назовут обладателей "туристического Оскара"

Национальная туристическая премия Welcome to Georgia! проводится с 2015 года 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T21:29+0400

2023-02-22T21:29+0400

2023-02-22T21:29+0400

новости

грузия

туризм

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23847/40/238474015_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_3b1aa93f44ed5ae387d40c289ee919d7.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Восьмая по счету официальная церемония награждения в области туризма и гостеприимства Welcome to Georgia! состоится 28 февраля на концертной площадке Theatre в Тбилиси. На церемонии награждения будут награждены победители в 23 номинациях из 350 представителей индустрии туризма. Мероприятие посетят около 600 гостей, среди которых представители туристических агентств, генеральные директоры и владельцы лучших отелей страны, представители правительства, СМИ и многие другие. Куда и зачем приезжают иностранцы в Грузию>>Церемония уже восьмой год проводится при совместном сотрудничестве министерства экономики и устойчивого развития Грузии, Национальной администрации туризма и мэрии Тбилиси. Национальная туристическая премия Welcome to Georgia!– это масштабный проект, который проводится с 2015 года и с момента своего основания является лучшей бизнес-платформой, объединяющей лидеров в сфере туризма и гостеприимства. Мероприятие также называют "туристическим Оскаром". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, туризм, тбилиси