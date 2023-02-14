https://sputnik-georgia.ru/20230214/kuda-i-zachem-priezzhayut-inostrantsy-v-gruziyu-274875840.html

Куда и зачем приезжают иностранцы в Грузию

Куда и зачем приезжают иностранцы в Грузию

В основном иностранцы посещали Тбилиси и Аджарию 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Каждый второй иностранец, посетивший Грузию в 2022 году, приезжал для того, чтобы отдохнуть и развлечься, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 3,9 миллиона международных визитеров осуществили в 2022 году 4,7 миллиона визитов в Грузию. При этом самое большое число визитеров были граждане России, они составили 23,3% от общего количества посетивших Грузию. Они же лидируют по числу визитов: 915,1 тысячи граждан России осуществила 1,1 миллиона визитов в Грузию. В топ-3 также вошли граждане Турции и Армении. Граждане Турции осуществили 925,6 тысячи визитов, а Армении – 742,6 тысячи. Гарибашвили рассказал о достижениях Грузии на саммите в Дубае>>Из общего числа визитов около 3,7 миллиона были туристическими, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом из 4,7 миллиона визитов 53,6% были ради отдыха и развлечений, еще 20% - визиты к друзьям или родственникам, а 13,6% - для транзита в другие страны. Для профессиональной или экономической деятельности иностранцы осуществили 6,6% визитов в 2022 году. На шоппинг в Грузии пришлось 4,2% всех визитов, а на лечение и оздоровление – 0,5%, еще 1,4% приходится на другие цели. При этом большинство визитов были осуществлены или в Тбилиси, или в Аджарскую автономию. Так на столицу Грузии пришлось 36,2% всех визитов, а на Аджарию – 28,6%. В список визитов также попали регионы Мцхета-Мтианети (12,1%), Квемо Картли (5%), Самцхе-Джавахети (4,9%), Имерети (4,8%) и Кахети (3,7%). Еще 4,9% пришлись на остальные четыре региона Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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