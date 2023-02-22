https://sputnik-georgia.ru/20230222/vynuzhdali-prodat-narkotiki-i-ugrozhali-ubiystvom---zaderzhany-obvinyaemye-v-vymogatelstve--275130784.html

Вынуждали продать наркотики и угрожали убийством - задержаны обвиняемые в вымогательстве

Вынуждали продать наркотики и угрожали убийством - задержаны обвиняемые в вымогательстве

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T12:56+0400

2023-02-22T12:56+0400

2023-02-22T12:56+0400

происшествия

грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Четверых ранее судимых граждан Грузии задержали по обвинению в вымогательстве имущества в крупном размере, сообщается на сайте МВД. За вымогательство имущества в крупном размере и групповое насилие сотрудники криминальной полиции задержали ранее судимых Л. Г. 1977 года рождения и А. Ч. (по кличке "Буфало") 1979 года рождения. За недонесение о преступлении задержан Л. Б. (по кличке "Кудала") 1979 года рождения. Что касается еще одного задержанного, Г. М. 1971 года рождения, то он задержан за незаконное приобретение и хранение наркотического средства. Следствие установило, что обвиняемые А. Ч. и Л. Б. 20 января 2023 года обманным путем привезли своего знакомого П. Ч. в один из жилых домов в районе Загеси (окраина Тбилиси – ред.). Обвиняемые передали ему 300 граммов наркотического средства и велели в течение двух недель реализовать товар и принести деньги.В Аджарии задержана преступная группа вымогателей>>В противном случае они угрожали П. Ч. убить членов его семьи. Исходя из того, что П. Ч. отказался выполнить их требования, вымогатели силой посадили его в автомобиль и увезли в сторону района Дигоми. По дороге они угрожали П. Ч., что убьют в мучениях членов его семьи, а затем сожгут их тела. Они отпустили П. Ч. с тем условием, что он в течение нескольких дней переведет на банковский счет А. Ч. 20 тысяч лари (7,5 тысячи долларов), а в противном случае угрожали смертью его малолетнему ребенку, жене и матери. Л. Б. стал свидетелем преступления, однако ничего не сообщил правоохранителям. На основе решения суда правоохранители тайно записали аудио-видео материал, который подтвердил незаконные действия задержанных. В рамках следствия полицейские изъяли из квартиры Г. М., который имеет отношение к данному уголовному делу, "марихуану" в большом количестве. Следствие идет по статье УК Грузии – вымогательство, насилие, недонесение о преступлении, незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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