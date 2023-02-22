https://sputnik-georgia.ru/20230222/zhiteli-tbilisi-smogut-poluchat-informatsiyu-o-probkakh-v-internete-275138169.html
Жители Тбилиси смогут получать информацию о пробках в интернете
Жители Тбилиси смогут получать информацию о пробках в интернете
На странице Агентства транспорта и урбанического развития ежедневно будет появляться информация о пробках, возникших из-за ДТП 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T15:23+0400
2023-02-22T15:23+0400
2023-02-22T15:23+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
пробки в тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271818201_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a8983ccf71507d935cc115161d194274.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Информацию о пробках, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, жители Тбилиси смогут получать с помощью страницы Агентства транспорта и урбанического развития в соцсети, заявил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе. Для обеспечения безопасности дорожного движения мэрия Тбилиси осуществляет мониторинг в круглосуточном режиме, отметил мэр. "В городе часто происходит так, что на конкретных улицах образуются пробки и у граждан нет информации, почему они возникли. Мы ежеминутно следим за движением автотранспорта по всему городу. Кроме того, к сожалению, у нас очень много дорожных происшествий, которые вызывают помехи, за ними следует цепная реакция", - заявил Каладзе. "Пробки" – проблема социальная: вместе с бензином они пожирают часть нашей жизни>>Каладзе привел в пример ситуацию, когда несколько дней назад ДТП на проспекте Пекина вызвало большие проблемы. "У водителей и общественности нет информации о причинах пробок и задержке движения. Для этого было бы хорошо информировать население о том, что происходит в городе, где есть проблема с передвижением, дорожное происшествие", - отметил Каладзе. Обновленная информация на странице Агентства транспорта и урбанического развития в соцсети будет публиковаться каждый день, следовательно, у населения будет информация об авариях на дорогах, которые вызывают задержки движения. Мэр Тбилиси подчеркнул, что в будущем планируется создать соответствующее мобильное приложение, которое сделает информацию о пробках более доступной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271818201_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1e5b4d68845abf22c6affedb6f8a33ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, пробки в тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, пробки в тбилиси
Жители Тбилиси смогут получать информацию о пробках в интернете
На странице Агентства транспорта и урбанического развития ежедневно будет появляться информация о пробках, возникших из-за ДТП
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Информацию о пробках, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, жители Тбилиси смогут получать с помощью страницы Агентства транспорта и урбанического развития в соцсети, заявил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе.
Для обеспечения безопасности дорожного движения мэрия Тбилиси осуществляет мониторинг в круглосуточном режиме, отметил мэр.
"В городе часто происходит так, что на конкретных улицах образуются пробки и у граждан нет информации, почему они возникли. Мы ежеминутно следим за движением автотранспорта по всему городу. Кроме того, к сожалению, у нас очень много дорожных происшествий, которые вызывают помехи, за ними следует цепная реакция", - заявил Каладзе.
Каладзе привел в пример ситуацию, когда несколько дней назад ДТП на проспекте Пекина вызвало большие проблемы.
"У водителей и общественности нет информации о причинах пробок и задержке движения. Для этого было бы хорошо информировать население о том, что происходит в городе, где есть проблема с передвижением, дорожное происшествие", - отметил Каладзе.
Обновленная информация на странице Агентства транспорта и урбанического развития в соцсети будет публиковаться каждый день, следовательно, у населения будет информация об авариях на дорогах, которые вызывают задержки движения.
Мэр Тбилиси подчеркнул, что в будущем планируется создать соответствующее мобильное приложение, которое сделает информацию о пробках более доступной.