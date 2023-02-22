https://sputnik-georgia.ru/20230222/zhiteli-tbilisi-smogut-poluchat-informatsiyu-o-probkakh-v-internete-275138169.html

Жители Тбилиси смогут получать информацию о пробках в интернете

Жители Тбилиси смогут получать информацию о пробках в интернете

На странице Агентства транспорта и урбанического развития ежедневно будет появляться информация о пробках, возникших из-за ДТП 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T15:23+0400

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каха каладзе

пробки в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Информацию о пробках, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, жители Тбилиси смогут получать с помощью страницы Агентства транспорта и урбанического развития в соцсети, заявил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе. Для обеспечения безопасности дорожного движения мэрия Тбилиси осуществляет мониторинг в круглосуточном режиме, отметил мэр. "В городе часто происходит так, что на конкретных улицах образуются пробки и у граждан нет информации, почему они возникли. Мы ежеминутно следим за движением автотранспорта по всему городу. Кроме того, к сожалению, у нас очень много дорожных происшествий, которые вызывают помехи, за ними следует цепная реакция", - заявил Каладзе. "Пробки" – проблема социальная: вместе с бензином они пожирают часть нашей жизни>>Каладзе привел в пример ситуацию, когда несколько дней назад ДТП на проспекте Пекина вызвало большие проблемы. "У водителей и общественности нет информации о причинах пробок и задержке движения. Для этого было бы хорошо информировать население о том, что происходит в городе, где есть проблема с передвижением, дорожное происшествие", - отметил Каладзе. Обновленная информация на странице Агентства транспорта и урбанического развития в соцсети будет публиковаться каждый день, следовательно, у населения будет информация об авариях на дорогах, которые вызывают задержки движения. Мэр Тбилиси подчеркнул, что в будущем планируется создать соответствующее мобильное приложение, которое сделает информацию о пробках более доступной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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