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Большинство читателей Sputnik Грузия поддерживают закон об "иноагентах"
Большинство читателей Sputnik Грузия поддерживают закон об "иноагентах"
Согласно законопроекту, агентами иностранного влияния могут считаться только те юрлица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила" 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что стране нужен закон "О прозрачности иностранного влияния". Законопроект "об агентах иностранного влияния", который уже зарегистрирован парламентом, предполагает создание в Грузии базы агентов иностранного влияния, каковыми могут считаться исключительно юридические лица.Так, 61,4% участников опроса считают, что население должно знать об источниках доходов как политиков, так и СМИ и НПО, которые хотят оказывать влияние на общественное мнение. Грузинской законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Против введения нового закона выступают 31,8% участников опроса, так как по их мнению цель авторов законопроекта – навешать ярлыки и ввести контроль над неправительственными организациями. Не знают, нужен ли Грузии т. н. закон об иноагентах, - 6,8%.Проект нового закона разработали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Они хоть и покинули правящую "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Большинство читателей Sputnik Грузия поддерживают закон об "иноагентах"
22:27 23.02.2023 (обновлено: 10:45 28.02.2023)
Согласно законопроекту, агентами иностранного влияния могут считаться только те юрлица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что стране нужен закон "О прозрачности иностранного влияния".
Законопроект "об агентах иностранного влияния", который уже зарегистрирован парламентом, предполагает создание в Грузии базы агентов иностранного влияния, каковыми могут считаться исключительно юридические лица.
Так, 61,4% участников опроса считают, что население должно знать об источниках доходов как политиков, так и СМИ и НПО, которые хотят оказывать влияние на общественное мнение.
Против введения нового закона выступают 31,8% участников опроса, так как по их мнению цель авторов законопроекта – навешать ярлыки и ввести контроль над неправительственными организациями. Не знают, нужен ли Грузии т. н. закон об иноагентах, - 6,8%.
Проект нового закона разработали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Они хоть и покинули правящую "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.