https://sputnik-georgia.ru/20230221/gruzinskoy-zakonoproekt-ob-inoagentakh---vse-samoe-glavnoe-275109797.html

Грузинской законопроект об "иноагентах" - все самое главное

Грузинской законопроект об "иноагентах" - все самое главное

Зарегистрироваться агентом иностранного влияния в Грузии можно будет бесплатно, говорится в законопроекте 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который уже зарегистрирован парламентом, предполагает создание в Грузии базы агентов иностранного влияния, каковыми могут считаться исключительно юридические лица. Согласно законопроекту, агентом иностранного влияния могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". В случае СМИ, речь не идет о доходах от рекламы, спонсоров или телемагазинов. Регистрироваться агентам иностранного влияния придется самим. Процедура будет бесплатной. Используемая в законопроекте терминология принципиальна для ее авторов - "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", как в зарубежных аналогах закона. Использование термина иноагент, по их мнению, несет в себе риск стигматизации. Проект нового закона разработали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Они хоть и покинули правящую "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. Грузинский законопроект об "иноагентах" лучше зарубежных аналогов - Кобахидзе>>Законопроект призван обеспечивать регистрацию агентов иностранного влияния и регулировать вопросы связанные с прозрачностью их деятельности, но не ограничивать их деятельность. Агенты иностранного влияния это: - некоммерческие юридические лица, не основанные административным органом и не являющиеся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; - вещатели; - юридические лица, владеющие печатным СМ; - юридические лица, владеющие или использующие грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в интернете на грузинском языке. Иностранная сила это: - субъект, составляющий систему власти иностранного государства; - физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; - юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; - организационное образование или другое объединение людей, созданное на основе зарубежного или/и международного права. Годовым доходом авторы законопроекта подразумевают как деньги, так и материальные блага (движимое и недвижимое имущество), стоимость которого предлагается определять исходя из рыночных цен. Получением дохода будет считаться в том числе получение движимого или недвижимого имущества в пользование. Под действие закона попадут те юридические лица, которые получили доход как лично от "иностранной силы", так и косвенно или же от другого юридического лица, которое получило доход лично или косвенно от "иностранной силы". Также закон распространится на тех, чей источник дохода нельзя идентифицировать. Регистрация агента иностранного влиянияДля регистрации в базе данных агентов иностранного влияния нужно будет письменно обратиться в Национальное агентство публичного реестра в январе следующего года, уже после получения дохода. Агентство предоставит им доступ для заполнения специальной формы, которая будет также финансовой декларацией. "Грузинская мечта" решила поддержать закон об "агентах иностранного влияния">>В этой финансовой декларации будут указаны данные об организации, в том числе ее адрес, полученный за прошлый год доход - деньги и материальные блага, и цель их получения, а также все траты с указанием целей и сумм, сказано в законопроекте.После этого Агентство изучит декларацию - проверит данные и правильность заполнения, и в случае выявления неточностей даст время на их исправление. Только после этого Агентство зарегистрирует юридическое лицо как "агента иностранного влияния" и опубликует заявку вместе с уставом и другими документами, связанными с учреждением юридического лица. Подавать финансовые декларации в Национальное агентство публичного реестра агенты иностранного влияния должны будут ежегодно. У Агентства будет право на получение дополнительной информации, в том числе персональных данных. После изучения финансовая декларация будет опубликована. Это попытка контроля над НПО - оппозиционер о законе об иноагентах в Грузии>>Если попавшее в базу данных юридическое лицо больше не будет удовлетворять критериям "агента иностранного влияния", оно сможет потребовать снять его с регистрации. Кроме того, согласно законопроекту, раз в полгода полномочное лицо Минюста Грузии имеет право осуществить проверку, в том числе на основании письменного заявления, содержащего указание на агента иностранного влияния. Если окажется, что субъект подпадает под критерии "агента иностранного влияния", но он отказался проходить регистрацию, он все равно будет внесен в базу и его обяжут выплатить штраф в административном порядке. Закон об иноагентах в Грузии нужен для формирования общественного мнения - оппозиционер>>Штраф за отказ признать себя "агентом иностранного влияния" или непредставление финансовой декларации составит 25 тысяч лари (около 9,5 тыс долларов), а отказ исправлять недочеты в декларации - 10 тысяч лари (около 3,8 тыс долларов), повторный отказ повлечет за собой штраф в размере 20 тысяч лари (около 7,6 тыс долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, национальное агентство публичного реестра, грузинская мечта