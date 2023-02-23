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До матча сборных Грузии и Нидерландов по баскетболу остаются считанные часы
До матча сборных Грузии и Нидерландов по баскетболу остаются считанные часы
Грузинская сборная сыграла восемь матчей против Нидерландов, половину из них завершила с победой 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу вечером в четверг сыграет в гостях против Нидерландов один из двух важнейших матчей, который может принести команде путевку на чемпионат мира. Прямая трансляция встречи начнется в 22:30 по тбилисскому времени. Грузинская сборная должна выиграть оба оставшихся матча как против Нидерландов, так и против Исландии. В противном случае выход из группы будет зависеть от результатов матчей соперников. В составе сборной на матч с Нидерландами заявлены: Рати Андроникашвили ("Мурсия", Испания), Гиви Бакрадзе ("Олимп"), Бека Бекаури (ТГУ), Михаил Беришвили (ТГУ), Бека Бурджанадзе ("Реджо Эмилия", Италия), Кахабер Джинчарадзе ("Кутаиси"), Георгий Корсантия ("Гостивар", Северная Македония), Илия Лондоридзе ("Кавкасия"), Тад Макфаден ("Мурсия", Испания), Дуда Санадзе ("Анортосис", Кипр), Торнике Шенгелия - капитан команды ("Виртус", Италтия), Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания), Георгий Цинцадзе (ТГУ). Грузинская сборная сыграла восемь матчей против Нидерландов, четыре из них выиграла наша команда, четыре - противник. Последние два матча подопечные Илиаса Зуроса выиграли с одинаковым счетом - 77:66. Перед матчем с Нидерландами сборная Грузии занимает третье место в группе L. На чемпионат мира проходят три лучшие команды. На четвертом месте команда Исландии, у которой также 12 очков. На первом – Испания, на втором – Италия. Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, нидерланды, испания, исландия, дуда санадзе, бека бурджанадзе, торнике шенгелия
До матча сборных Грузии и Нидерландов по баскетболу остаются считанные часы
13:06 23.02.2023 (обновлено: 13:18 23.02.2023)
Грузинская сборная сыграла восемь матчей против Нидерландов, половину из них завершила с победой
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу вечером в четверг сыграет в гостях против Нидерландов один из двух важнейших матчей, который может принести команде путевку на чемпионат мира.
Прямая трансляция встречи начнется в 22:30 по тбилисскому времени. Грузинская сборная должна выиграть оба оставшихся матча как против Нидерландов, так и против Исландии. В противном случае выход из группы будет зависеть от результатов матчей соперников.
В составе сборной на матч с Нидерландами заявлены: Рати Андроникашвили ("Мурсия", Испания), Гиви Бакрадзе ("Олимп"), Бека Бекаури (ТГУ), Михаил Беришвили (ТГУ), Бека Бурджанадзе ("Реджо Эмилия", Италия), Кахабер Джинчарадзе ("Кутаиси"), Георгий Корсантия ("Гостивар", Северная Македония), Илия Лондоридзе ("Кавкасия"), Тад Макфаден ("Мурсия", Испания), Дуда Санадзе ("Анортосис", Кипр), Торнике Шенгелия - капитан команды ("Виртус", Италтия), Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания), Георгий Цинцадзе (ТГУ).
Грузинская сборная сыграла восемь матчей против Нидерландов, четыре из них выиграла наша команда, четыре - противник. Последние два матча подопечные Илиаса Зуроса выиграли с одинаковым счетом - 77:66.
Перед матчем с Нидерландами сборная Грузии занимает третье место в группе L. На чемпионат мира проходят три лучшие команды. На четвертом месте команда Исландии, у которой также 12 очков. На первом – Испания, на втором – Италия.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.