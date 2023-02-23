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ДТП в Тбилиси – предположительно есть жертва
ДТП в Тбилиси – предположительно есть жертва
На месте аварии находятся бригады скорой помощи и полиция 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T19:01+0400
2023-02-23T19:01+0400
2023-02-23T19:01+0400
грузия
происшествия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Лобовое столкновения между двумя автомобилями произошла на Правой набережной Куры в Тбилиси, сообщает "ТВ Пирвели".Кадры дорожно-транспортного происшествия, на которых видно, два столкнувшихся автомобиля распространились в социальной сети. По версии СМИ, в результате ДПТ погиб мужчина в возрасте до 65 лет. На месте мобилизованы бригады скорой помощи и экипажи патрульной полиции. Ведется следствие.Из-за ДТП на этом участке затруднено движение для автомобилей, образовалась пробка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, тбилиси
грузия, происшествия, тбилиси
ДТП в Тбилиси – предположительно есть жертва
На месте аварии находятся бригады скорой помощи и полиция
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Лобовое столкновения между двумя автомобилями произошла на Правой набережной Куры в Тбилиси, сообщает "ТВ Пирвели".
Кадры дорожно-транспортного происшествия, на которых видно, два столкнувшихся автомобиля распространились в социальной сети.
По версии СМИ, в результате ДПТ погиб мужчина в возрасте до 65 лет.
На месте мобилизованы бригады скорой помощи и экипажи патрульной полиции. Ведется следствие.
Из-за ДТП на этом участке затруднено движение для автомобилей, образовалась пробка.