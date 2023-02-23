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Фальшивые ID и права - в Грузии задержаны двое злоумышленников
Фальшивые ID и права - в Грузии задержаны двое злоумышленников
Обвиняемых задержали в момент продажи документов за 1 250 евро 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T12:22+0400
2023-02-23T12:22+0400
2023-02-23T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали двоих человек по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых документов, сообщается на сайте ведомства. Следствие установило, что обвиняемые для получения материальной выгоды систематически изготавливали фальшивые удостоверения личности и водительские удостоверения.Обвиняемые были задержаны в момент продажи фальшивого водительского удостоверения гражданина Грузии и фальшивого удостоверения личности иностранного гражданина за 1 250 евро. Документы личности в Грузии будут более защищенными>>В результате проведения следственных мероприятий были изъяты фальшивые удостоверения личности граждан других стран. Следствие идет по статье УК Грузии "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ведутся соответствующие мероприятия для выявления других участников данного преступления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, следственная служба минфина грузии
новости, грузия, происшествия, следственная служба минфина грузии
Фальшивые ID и права - в Грузии задержаны двое злоумышленников
Обвиняемых задержали в момент продажи документов за 1 250 евро
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали двоих человек по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых документов, сообщается на сайте ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые для получения материальной выгоды систематически изготавливали фальшивые удостоверения личности и водительские удостоверения.
Обвиняемые были задержаны в момент продажи фальшивого водительского удостоверения гражданина Грузии и фальшивого удостоверения личности иностранного гражданина за 1 250 евро.
В результате проведения следственных мероприятий были изъяты фальшивые удостоверения личности граждан других стран.
Следствие идет по статье УК Грузии "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Ведутся соответствующие мероприятия для выявления других участников данного преступления.