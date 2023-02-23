https://sputnik-georgia.ru/20230223/gruzinskie-devushki-razgromili-armeniyu-v-tovarischeskom-matche-po-futbolu-275195548.html

Грузинские девушки разгромили Армению в товарищеском матче по футболу

Грузинские девушки разгромили Армению в товарищеском матче по футболу

Товарищеские матчи являются подготовительным этапом для грузинской команды к официальным встречам, которые состоятся этой весной 23.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу до 17 лет в Ереване одержала крупную победу в товарищеском матче против сборной Армении – 5:0. На 13 минуте матча Нино Бухрикидзе с пенальти открыла счет, а на 34 минуте Натия Джоджуа увеличила отрыв сборной Грузии до двух. Такой счет сохранился до конца первого тайма. Еще три мяча команда Саломе Хубулури забила в ворота сборной Армении во втором тайме – на 47 минуте отличилась Лизи Канкия, на 52 минуте дубль оформила Нино Бухрикидзе, заключительный гол записала на свой счет Тинатин Амбалия. В Грузии проведут новый турнир среди женских команд по футзалу >>Очередная встреча этих команд состоится 25 февраля в Ереване. Товарищеские матчи со сборной Армении до 17 лет являются подготовительным этапом для грузинской команды к официальным встречам, которые состоятся этой весной. 12 и 15 марта в рамках лиги Б отборочного этапа чемпионата Европы сборная Грузии до 17 лет сыграет с Израилем и Шотландией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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