Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230223/gruzinskie-devushki-razgromili-armeniyu-v-tovarischeskom-matche-po-futbolu-275195548.html
Грузинские девушки разгромили Армению в товарищеском матче по футболу
Грузинские девушки разгромили Армению в товарищеском матче по футболу
Товарищеские матчи являются подготовительным этапом для грузинской команды к официальным встречам, которые состоятся этой весной 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T22:09+0400
2023-02-23T22:09+0400
спорт
грузия
новости
армения
футбол
сборная грузии по футболу
товарищеский матч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275195397_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_64d1dd150c217e481b7daaa3ea9dc2b5.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу до 17 лет в Ереване одержала крупную победу в товарищеском матче против сборной Армении – 5:0. На 13 минуте матча Нино Бухрикидзе с пенальти открыла счет, а на 34 минуте Натия Джоджуа увеличила отрыв сборной Грузии до двух. Такой счет сохранился до конца первого тайма. Еще три мяча команда Саломе Хубулури забила в ворота сборной Армении во втором тайме – на 47 минуте отличилась Лизи Канкия, на 52 минуте дубль оформила Нино Бухрикидзе, заключительный гол записала на свой счет Тинатин Амбалия. В Грузии проведут новый турнир среди женских команд по футзалу &gt;&gt;Очередная встреча этих команд состоится 25 февраля в Ереване. Товарищеские матчи со сборной Армении до 17 лет являются подготовительным этапом для грузинской команды к официальным встречам, которые состоятся этой весной. 12 и 15 марта в рамках лиги Б отборочного этапа чемпионата Европы сборная Грузии до 17 лет сыграет с Израилем и Шотландией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275195397_107:0:726:464_1920x0_80_0_0_8d511138f101a9ba89ec904a75ed95c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, армения, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч
спорт, грузия, новости, армения, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч

Грузинские девушки разгромили Армению в товарищеском матче по футболу

22:09 23.02.2023
Женская сборная Грузии по футболу до 17 лет
Женская сборная Грузии по футболу до 17 лет - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Товарищеские матчи являются подготовительным этапом для грузинской команды к официальным встречам, которые состоятся этой весной
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу до 17 лет в Ереване одержала крупную победу в товарищеском матче против сборной Армении – 5:0.
На 13 минуте матча Нино Бухрикидзе с пенальти открыла счет, а на 34 минуте Натия Джоджуа увеличила отрыв сборной Грузии до двух. Такой счет сохранился до конца первого тайма.
Еще три мяча команда Саломе Хубулури забила в ворота сборной Армении во втором тайме – на 47 минуте отличилась Лизи Канкия, на 52 минуте дубль оформила Нино Бухрикидзе, заключительный гол записала на свой счет Тинатин Амбалия.
В Грузии проведут новый турнир среди женских команд по футзалу >>
Очередная встреча этих команд состоится 25 февраля в Ереване.
Товарищеские матчи со сборной Армении до 17 лет являются подготовительным этапом для грузинской команды к официальным встречам, которые состоятся этой весной. 12 и 15 марта в рамках лиги Б отборочного этапа чемпионата Европы сборная Грузии до 17 лет сыграет с Израилем и Шотландией.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0