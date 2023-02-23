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Грузия планирует запустить прямые рейсы с Сербией

Грузия планирует запустить прямые рейсы с Сербией

В 2022 году пассажиропоток из Сербии в Грузию увеличился на 107% по сравнению с 2021 годом 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе ведет переговоры с представителями национальной авиакомпании Сербии AIR SERBIA о начале прямых авиарейсов, сообщили в пресс-службе ведомства. Каркащадзе провел встречу с представителями AIR SERBIA в Марокко в рамках авиационного форума CONNECT 2023. "Сербия для нас является одним из интересных направлений. Мы видим, что количество сербских туристов поэтапно растет... Для нас важно, чтобы между нашими столицами была прямая воздушная связь для развития экономических и культурных отношений двух стран, также для увеличения туристических потоков", – заявил Каркашадзе. Лоукостер WizzAir вернет третий борт в Кутаисский аэропорт>>По сравнению с 2019 годом в 2022 году пассажиропоток из Сербии в Грузию увеличился на 13%, а по сравнению с 2021 годом наблюдается рост в 107%, отметил он. Что касается количества туристов, то этот процесс, по сравнению с 2019 годом, в 2022 году восстановлен на 82%, а по сравнению с 2021 годом увеличен на 87%. Директор Объединения аэропортов Грузии также провел встречи с представителями PEGASUS AIRLINES, TURKISH AIRLINES, SAUDIA и другими стратегическими партнерами. Международный авиационный форум CONNECT был основан в 2004 году Airport Agency France. Его целью является развитие гражданской авиации. Форум ежегодно проводится в разных странах Европы. В феврале 2018 года юбилейный, 15-й по счету CONNECT приняла Грузия. Тогда в форуме приняли участие более 500 представителей 65 авиакомпаний и 250 аэропортов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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