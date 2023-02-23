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МВД Грузии за год завело дела на шестерых воров в законе

МВД Грузии за год завело дела на шестерых воров в законе

Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T09:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. МВД Грузии в 2022 году привлекло к уголовной ответственности 85 человек, связанных с воровским миром, в том числе шестерых воров в законе. Таким образом, шестерым было предъявлено обвинение в пребывании в статусе вора в законе, а остальным 79 - в членстве в воровском мире, участии в воровских разборках и поддержке воровского сообщества. В Грузии членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет со штрафом или без него, а ворам в законе грозит от 9 до 15 лет со штрафом или без него. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к вору в законе за помощью - с 2018 года. Преступность в Грузии снижается - данные за год>>Воры в законе ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе.В своем поведении воры в законе традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" — сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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