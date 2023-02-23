https://sputnik-georgia.ru/20230223/mvd-gruzii-za-god-zavelo-dela-na-shesterykh-vorov-v-zakone-275164116.html
МВД Грузии за год завело дела на шестерых воров в законе
МВД Грузии за год завело дела на шестерых воров в законе
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T09:43+0400
2023-02-23T09:43+0400
2023-02-23T09:43+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181200_59:54:1280:741_1920x0_80_0_0_f2476d7bec160f23b314a41f2cdb481c.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. МВД Грузии в 2022 году привлекло к уголовной ответственности 85 человек, связанных с воровским миром, в том числе шестерых воров в законе. Таким образом, шестерым было предъявлено обвинение в пребывании в статусе вора в законе, а остальным 79 - в членстве в воровском мире, участии в воровских разборках и поддержке воровского сообщества. В Грузии членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет со штрафом или без него, а ворам в законе грозит от 9 до 15 лет со штрафом или без него. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к вору в законе за помощью - с 2018 года. Преступность в Грузии снижается - данные за год>>Воры в законе ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе.В своем поведении воры в законе традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" — сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
ссср
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181200_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6989f285e87b7fcecc25475c0d35d0cd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, ссср
происшествия, грузия, новости, тбилиси, ссср
МВД Грузии за год завело дела на шестерых воров в законе
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. МВД Грузии в 2022 году привлекло к уголовной ответственности 85 человек, связанных с воровским миром, в том числе шестерых воров в законе.
Таким образом, шестерым было предъявлено обвинение в пребывании в статусе вора в законе, а остальным 79 - в членстве в воровском мире, участии в воровских разборках и поддержке воровского сообщества.
В Грузии членство в воровском сообществе карается лишением свободы сроком от 7 до 11 лет со штрафом или без него, а ворам в законе грозит от 9 до 15 лет со штрафом или без него.
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к вору в законе за помощью - с 2018 года.
Воры в законе ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. Воры в законе занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих воров в законе.
В своем поведении воры в законе традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" — сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.