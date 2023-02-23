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Петр Ян и Мераб Двалишвили встретятся на поединке UFC Fight Night
Петр Ян и Мераб Двалишвили встретятся на поединке UFC Fight Night
Российский спортсмен уверен, что их ждет интересный бой 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T10:04+0400
2023-02-23T10:04+0400
2023-02-23T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян согласился на поединок против грузинского спортсмена Мераба Двалишвили, сообщает РИА Новости.Бой российского и грузинского спортсменов станет главным поединком турнира UFC Fight Night 221, который состоится 11 марта в Лас-Вегасе (США). "После боя с (Шоном) О'Мэлли я некоторое время не хотел драться. И после того, как я прилетел в Таиланд и начал тренироваться, пообщались с (моим менеджером) Саятом Абдрахмановым. Все бойцы из топ-5 дивизиона, с которыми хотелось бы подраться, были заняты. Мераб на третьем месте в рейтинге. Думаю, будет интересный бой", - цитирует 30-летнего россиянина UFC Russia. Грузинский боец одержал победу над легендой UFC>>Российский боец ММА, на счету которого 16 побед и четыре поражения, уступил в трех из четырех последних поединков, а 32-летний грузинский спортсмен Мераб Двалишвили (15-4) выиграл восемь последних боев.В августе 2022 года грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, по прозвищу "Машина", одержал победу над легендарным бразильским спортсменом Жозе Алду на турнире по смешанным единоборствам UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Петр Ян и Мераб Двалишвили встретятся на поединке UFC Fight Night
Российский спортсмен уверен, что их ждет интересный бой
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik.
Российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян согласился на поединок против грузинского спортсмена Мераба Двалишвили, сообщает РИА Новости
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Бой российского и грузинского спортсменов станет главным поединком турнира UFC Fight Night 221, который состоится 11 марта в Лас-Вегасе (США).
"После боя с (Шоном) О'Мэлли я некоторое время не хотел драться. И после того, как я прилетел в Таиланд и начал тренироваться, пообщались с (моим менеджером) Саятом Абдрахмановым. Все бойцы из топ-5 дивизиона, с которыми хотелось бы подраться, были заняты. Мераб на третьем месте в рейтинге. Думаю, будет интересный бой", - цитирует 30-летнего россиянина UFC Russia.
Российский боец ММА, на счету которого 16 побед и четыре поражения, уступил в трех из четырех последних поединков, а 32-летний грузинский спортсмен Мераб Двалишвили (15-4) выиграл восемь последних боев.
В августе 2022 года грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, по прозвищу "Машина", одержал победу над легендарным бразильским спортсменом Жозе Алду на турнире по смешанным единоборствам UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.