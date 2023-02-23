https://sputnik-georgia.ru/20230223/prezident-nalozhila-veto-na-popravki-v-zakon-o-natsionalnom-banke-gruzii-275192896.html

Президент наложила вето на поправки в закон "О Национальном банке Грузии"

Президент наложила вето на поправки в закон "О Национальном банке Грузии"

Депутаты после замечаний Национального банка Грузии решили сохранить количество членов Совета НБГ 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T20:30+0400

2023-02-23T20:30+0400

2023-02-23T20:46+0400

грузия

новости

саломе зурабишвили

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в закон "О Национальном банке Грузии", так как увидела в них угрозу для независимости регулятора.Согласно поправкам, один из трех вице-президентов Нацбанка становится первым вице-президентом, и именно он в случае необходимости должен исполнять функции президента. Срок полномочий нынешнего главы Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекает 3 марта, а президент пока не называла кандидатов ему на смену. По ее словам, такие подозрения должны быть развеяны, в противном случае "принцип независимости Национального банка может оказаться под вопросом". Зурабишвили отметила, что обязанности президент Нацбанка может выполнять один из трех действующих вице-президентов, что доказано практикой. При этом президент добавила, что уже идет процесс отбора кандидатов."Президент Грузии работает над представлением парламенту кандидатур двух членов Совета Национального банка", – сказано в заявлении. Зурабишвили выразила надежду, что парламент учтет ее мотивированные замечания и не станет преодолевать вето.В этом году истекают полномочия не только Кобы Гвенетадзе, но и вице-президента Нацбанка Арчила Мествришвили, в частности, в декабре 2023 года. Согласно принятому законопроекту, с момента его задействования до истечения полномочий одного из действующих вице-президентов (за исключением первого вице-президента) в Совет Национального банка будет пять исполнителей: президент, первый вице-президент и три вице-президента, а также остальные члены Совета. Нацбанк забраковал инициативу "Грузинской мечты" - что решил парламент?>>Национальный банк пока не комментировал последнюю версию законопроекта, который принял парламент Грузии. Первоначальная версия, где речь шла о создании дополнительной должности – первого вице-президента – ему не понравилась. На сегодняшний день в Совете Нацбанка из девяти человек четыре исполнителя – президент и три вице-президента. Если бы бы парламент принял первоначальные поправки, исполнителей в Совете стало бы уже пять. Как пояснил Мествришвили, это нарушило бы баланс в Совете Нацбанка, и, соответственно, повлияло на независимость его решений.После истечения срока полномочий Кобы Гвенетадзе парламент Грузии по представлению президента должен будет выбрать нового члена Совета Нацбанка. После этого Совет должен будет выбрать кандидата в президенты из числа своих членов и представить президенту Грузии. Именно президент страны назначает и освобождает с должности главу Нацбанка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, саломе зурабишвили , коба гвенетадзе, национальный банк грузии