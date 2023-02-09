https://sputnik-georgia.ru/20230209/natsbank-zabrakoval-initsiativu-gruzinskoy-mechty---chto-reshil-parlament-274714009.html

Нацбанк забраковал инициативу "Грузинской мечты" - что решил парламент?

Нацбанк забраковал инициативу "Грузинской мечты" - что решил парламент?

Нацбанк работает в рамках утвержденной МВФ программы и ее соблюдение необходимо, пояснил Мествришвили 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T01:03+0400

2023-02-09T01:03+0400

2023-02-09T01:15+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Парламент Грузии учел недовольство Национального банка Грузии касательно планируемого увеличения количества исполнителей в Совете НБГ и принял альтернативные поправки. Согласно первоначальному законопроекту, должна была появиться новая должность - первого вице-президента Нацбанка, который исполнял бы обязанности президента регулятора в случае его отсутствия. Таким образом в Совете Нацбанка, состоящем из девяти человек, количество исполнителей должно было увеличиться с четырех до пяти. Авторы поправок, шесть депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", объяснили свою инициативу необходимостью четкого определения, кто будет исполнять обязанности главы Национального банка после истечения в марте полномочий Кобы Гвенетадзе. Глава Нацбанка Грузии: курс лари реагирует на позитивный шок>>Согласно новой версии законопроекта, состав совета Национального банка останется неизменным, однако один из трех вице-президентов станет первым вице-президентом и именно он в случае необходимости будет выполнять функции президента. В таком виде поправки были утверждены в первом чтении 83 голосами. Доводы Нацбанка На сегодняшний день в Совете Нацбанка из девяти человек четыре исполнителя - президент и три вице-президента.В случае принятия первоначальной версии поправок будет нарушен баланс в Совете Нацбанка и соответственно это повлияет на независимость его решений, пояснил один из вице-президентов Нацбанка Арчил Мествришвили на заседании финансово-бюджетном комитета парламента до голосования. Кроме того, по его словам, предлагаемые изначально изменения не соответствуют международной практики управления Нацбанками и всемирно принятым принципам. "Миссия безопасности МВФ изучила работу Нацбанка и отметила критичность наличия большинства у членов не являющихся исполнителями с точки зрения надзорной функции банка", - отметил Мествришвили. Нацбанк Грузии: жесткая монетарная политика сохранится в течение года>>Он подчеркнул, что Нацбанк работает в рамках утвержденной МВФ программы и ее соблюдение необходимо. "Внесение важных изменений в управление Национальным банком должно происходить только после консультаций с МВФ, в противно случае может быть приостановлена трехлетняя программа поддержки фонда", - пояснил Мествришвили. При это он добавил, что принятие подобного законопроекта без консультаций противоречит соглашению МВФ с правительством Грузии.Избрание президента После истечения срока полномочий Кобы Гвенетадзе парламент Грузии по представлению президента должен будет выбрать нового члена Совета Нацбанка. После этого Совет должен будет выбрать кандидата в президенты из числа своих членов и представить президенту Грузии. Именно президент страны назначает и освобождает с должности главу Нацбанка. Срок полномочий Гвенетадзе истекает 3 марта, а президент Грузии пока даже не объявляла конкурса на должность нового члена Совета Нацбанка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк, мвф, грузинская мечта