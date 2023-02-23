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Самолеты никого ждать не будут: Кутаисский аэропорт предупредил пассажиров
Самолеты никого ждать не будут: Кутаисский аэропорт предупредил пассажиров
Неделю назад из-за опоздания автобуса следовавшие из Кутаиси в Берлин пассажиры не смогли попасть на рейс 23.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-23T23:58+0400
2023-02-23T23:58+0400
2023-02-24T00:00+0400
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авиасообщение в грузии
кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Рейсы в Афины и Берлин утром 24 февраля вылетят в установленное время, несмотря на проблемы из-за снегопада на Рикотском перевале, говорится в сообщении Кутаисского международного аэпорта. Рейс Кутаиси-Афины вылетает в 05:00, а рейс Кутаиси-Берлин в 06:00. Между тем на Рикотском перевале из-за снегопада созданы проблемы на дорогах. При этом аэропорт предупредил, что время начала регистрации и посадка строго определены и не изменяться. Кутаисский аэропорт также сотрудничает с департаментом автомобильных дорог и патрульной полиции, чтобы автобусы и легковые автомобили, следующие в аэропорт пропускали в первую очередь и информировал компанию из-за форс-мажора. Что ждет 87 опоздавших на рейс Кутаиси-Берлин пассажиров? >>"Мы также ввели в курс авиакомпанию Wizz Air, чтобы из-за создавшейся форс-мажорной ситуации, в случае опоздания пассажиры не понесли ущерб", - говорится в сообщении. Неделю назад из-за опоздания автобуса следовавшие из Кутаиси в Берлин пассажиры не смогли попасть на рейс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, кутаиси, рикотский перевал, wizz air, авиасообщение в грузии, кутаисский международный аэропорт
грузия, новости, кутаиси, рикотский перевал, wizz air, авиасообщение в грузии, кутаисский международный аэропорт
Самолеты никого ждать не будут: Кутаисский аэропорт предупредил пассажиров
23:58 23.02.2023 (обновлено: 00:00 24.02.2023)
Неделю назад из-за опоздания автобуса следовавшие из Кутаиси в Берлин пассажиры не смогли попасть на рейс
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Рейсы в Афины и Берлин утром 24 февраля вылетят в установленное время, несмотря на проблемы из-за снегопада на Рикотском перевале, говорится в сообщении Кутаисского международного аэпорта.
Рейс Кутаиси-Афины вылетает в 05:00, а рейс Кутаиси-Берлин в 06:00. Между тем на Рикотском перевале из-за снегопада созданы проблемы на дорогах.
"Мы строго предупредили автобусы официальных перевозчиков до Кутаисского международного аэропорта, чтобы из-за ситуации на дорогах они ранее планируемого выехали из Тбилиси", - говорится в сообщении.
При этом аэропорт предупредил, что время начала регистрации и посадка строго определены и не изменяться.
Кутаисский аэропорт также сотрудничает с департаментом автомобильных дорог и патрульной полиции, чтобы автобусы и легковые автомобили, следующие в аэропорт пропускали в первую очередь и информировал компанию из-за форс-мажора.
"Мы также ввели в курс авиакомпанию Wizz Air, чтобы из-за создавшейся форс-мажорной ситуации, в случае опоздания пассажиры не понесли ущерб", - говорится в сообщении.
Неделю назад из-за опоздания автобуса следовавшие из Кутаиси в Берлин пассажиры не смогли попасть на рейс.